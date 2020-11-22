Якщо ва очікує ремонт ванної кімнати – ретельно продумайте бюджет і всі рішення. Деякі предмети і прийоми обходяться досить дорого.

Від чого можна відмовитися, щоб заощадити на облаштуванні ванної кімнати, розповідає Нерухомість 24.

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Об'єднання ванної та туалету

У звичайних міських квартирах ванна і санвузол, як правило, досить скромною площі. Багато власників наважуються на кардинальні заходи і з'єднують два приміщення. Для цього необхідно демонтувати стіну і вплутуватися в серйозні ремонтні роботи. Звичайно ж, обходиться таке рішення досить дорого. Перед тим як його реалізувати, необхідно серйозно подумати, чи потрібно це вам. Будь-яке перепланування має відповідати запитам конкретної сім'ї.

Суміщений санвузол підійде не кожній родині / Фото pinterest​

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Сантехніка з додатковими функціями

Плануючи ремонт, дуже багато хто хоче встановити, наприклад, ванну з гідромасажем. По-перше, подібні функції підходять не всім, по-друге, мало хто ними користується на постійній основі. При цьому подібна ванна обійдеться в кілька разів дорожче, ніж звичайна. Те ж самє стосується і іншої сантехніки.

Ванна з гідромасажем обійдеться значно дорожче, ніж звичайна / Фото santehnika

Підвісний унітаз

Підвісний унітаз за функціональністю нічим не відрізняється від звичайного, проте модні проєкти дизайнерів зробили свою справу і предмет став трендовим в інтер'єрі ванних кімнат. Важливо розуміти, що інсталяція і підвісна чаша обійдуться набагато дорожче, ніж звичайний унітаз. Тому, якщо ви хочете заощадити, відмовтеся від подібного рішення.

Унітаз з інсталяцією – річ не дешева / Фото dizainexpert