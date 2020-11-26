Ремонт квартиры своими руками: 6 самых распространенных ошибок
Многие из владельцев по различным причинам принимают решение выполнять ремонт квартиры или дома самостоятельно.
Однако часто допускаются ошибки. Какие – рассказала дизайнер интерьера Виктория Дронова в своем Instagram.
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Все хотят красивый ремонт за недорого. "А вот сейчас сами радиаторы поменяем, полы перестелим, плитку положит сосед, и готово! А новые двери установит брат кума. Он, кажется, себе недавно устанавливал" – так весело и оптимистично начинается ремонт, и к таким плачевным результатам приводит, – отметила Дронова.
Она пояснила, что довольно часто подобный ремонт приходится переделывать.
Какие ошибки допускаются чаще всего
- Отсутствие плана и концепции – тот случай, когда все вопросы решаются "по ходу пьесы". В таких объектах всегда возникают проблемы – лишний шкаф, нехватка места и пр.
- Стиль дизайна интерьера тоже необходимо продумать и выбрать заранее. Определитесь с сочетаниями цветов, материалов и пр.
Нанимайте профессиональных строителей – это убережет от многих ошибок / sdelano
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- Незаконная перепланировка. До того как сносить какие-либо конструкции, изучите этот вопрос. Это поможет избежать штрафов и ответственности.
- Неправильное сочетание материалов. Обязательно изучите все детали о материалах до того, как начинать работы.
- Планируйте бюджет. Все траты необходимо просчитать заранее.
- Знакомые строители – ошибка многих владельцев недвижимости. Для ремонта лучше нанять готовую бригаду с прорабом, который несет ответственность за работу мастеров, чем приглашать каких-то знакомых без опыта. Это избавит от проблем в дальнейшем.
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