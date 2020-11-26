Многие из владельцев по различным причинам принимают решение выполнять ремонт квартиры или дома самостоятельно.

Однако часто допускаются ошибки. Какие – рассказала дизайнер интерьера Виктория Дронова в своем Instagram.

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Все хотят красивый ремонт за недорого. "А вот сейчас сами радиаторы поменяем, полы перестелим, плитку положит сосед, и готово! А новые двери установит брат кума. Он, кажется, себе недавно устанавливал" – так весело и оптимистично начинается ремонт, и к таким плачевным результатам приводит, – отметила Дронова.

Она пояснила, что довольно часто подобный ремонт приходится переделывать.

Какие ошибки допускаются чаще всего

Отсутствие плана и концепции – тот случай, когда все вопросы решаются "по ходу пьесы". В таких объектах всегда возникают проблемы – лишний шкаф, нехватка места и пр.

– тот случай, когда все вопросы решаются "по ходу пьесы". В таких объектах всегда возникают проблемы – лишний шкаф, нехватка места и пр. Стиль дизайна интерьера тоже необходимо продумать и выбрать заранее. Определитесь с сочетаниями цветов, материалов и пр.

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