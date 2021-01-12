В обществе принято считать, что ремонтные работы в квартире или доме нужно выполнять в летнее время.

Однако ремонт зимой также имеет свои преимущества, какие – рассказали дизайнеры интерьера из happyroom.od.ua в Instagram.

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Ремонт зимой. Считается, что это – не самая удачная затея, но на самом деле, это больше касается фасадных работ, замены окон и батарей. А вот с внутренними отделочными работами давайте разбираться, – отметили дизайнеры интерьера.

Ремонт зимой: плюсы и минусы

Преимущества

В холодное время года строительные материалы падают в цене , а очереди в магазинах пропадают.

, а очереди в магазинах пропадают. Зимой нет очереди на профессиональные строительные бригады, так как это время считается не сезоном.

Ремонт в зимнее время имеет свои преимущества / Фото superdom

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Минусы ремонта в зимнее время

Температура воздуха в помещении должна быть не ниже 5 градусов Цельсия.

Все сохнет дольше, чем в теплое время годов (это также зависит от материалов).

Меньше времени для работ, ведь зимой световой день короче.

В целом на ремонте зимой можно сэкономить примерно 10%. При больших объемах, это хорошие деньги, – резюмировали дизайнеры интерьера.