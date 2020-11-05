Якщо ви вирішили робити ремонт квартири, вас чекає вибір будівельників. Для цього необхідно ретельно вивчити ринок і визначитися з вимогами і завданнями.

Хто краще – приватна бригада або компанія, як перевірити їх майстерність і досвід, і як правильно скласти договір, щоб все пройшло ідеально, розповідає Нерухомість 24.

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Бригада або компанія: кого вибрати

Багато хто вважає, що надійна компанія – запорука легкого ремонту і відмінного результату. Насправді, допустити промах може будь-який робочий – як приватник, так і співробітник будівельної фірми. Важливо враховувати, що вартість послуг в компанії буде на порядок вищою, ніж у приватної бригади. У будь-якій ситуації, щоб мінімізувати ризики, слід підписувати детальний договір з людьми, яким ви довірите своє житло.

Як перевірити будівельників

Бригада, яка буде виконувати ремонтні роботи, повинна мати паспорти, дипломи або ж інші документи, що підтверджують кваліфікацію. Ідеально, якщо вам зможуть показати портфоліо, а також відгуки та рекомендації з минулих об'єктів. Важливо, щоб будівельники ставили вам додаткові питання, перш ніж взятися за роботу. Як правило, кваліфіковані майстри спочатку приїжджають на об'єкт, уточнюють мету і вимоги, складають ремонтний кошторис, обумовлюють строки та інші нюанси, і лише потім домовляються про старт робіт.

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Договір з бригадою: що в ньому має бути

Строки виконання робіт. Це один з найважливіших пунктів. Юристи рекомендують включати сюди суму неустійки на випадок, якщо бригада не зможе виконати роботи вчасно. Список послуг, що надаються. У цьому пункті необхідно вказати адресу об'єкта, перелік робіт, виконуваних будівельниками, проміжні та кінцеві строки. Вимоги до якості. Найчастіше тут описується оздоблення стелі, стін, підлоги і т.д. Вартість. У цьому пункті необхідно вказати порядок розрахунку – за передоплатою або після завершення робіт на об'єкті.

Пропишіть в договорі всі моменти, що вас цікавлять / Фото isolux