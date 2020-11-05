Если вы решили делать ремонт квартиры, вам предстоит выбор строителей. Для этого необходимо тщательно изучить рынок и определиться с требованиями и задачами.

Кто лучше – частная бригада или компания, как проверить их мастерство и опыт, и как правильно составить договор, чтобы все прошло идеально, рассказывает Недвижимость 24.

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Бригада или компания: кого выбрать

Многие считают, что надежная компания – залог легкого ремонта и отличного результата. На самом деле, допустить промах может любой рабочий – как частник, так и сотрудник строительной фирмы. Важно учитывать, что стоимость услуг в компании будет на порядок выше, чем у частной бригады. В любой ситуации, чтобы минимизировать риски, следует подписывать детальный договор с людьми, которым вы доверите свое жилье.

Как проверить строителей

Бригада, которая будет выполнять ремонтные работы, должна иметь паспорта, дипломы или же другие документы, подтверждающие квалификацию. Идеально, если вам смогут показать портфолио, а также отзывы и рекомендации с прошлых объектов. Важно, чтобы строители задавали вам дополнительные вопросы, прежде чем взяться за работу. Как правило, квалифицированные мастера сначала приезжают на объект, уточняют цель и требования, составляют ремонтную смету, оговаривают сроки и другие нюансы, и только потом договариваются о старте работ.

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Договор с бригадой: что в нем должно быть

Сроки выполнения работ. Это один из самых важных пунктов. Юристы рекомендуют включать сюда сумму неустойки на случай, если бригада не сможет выполнить работы вовремя. Список предоставляемых услуг. В этом пункте необходимо указать адрес объекта, перечень работ, выполняемых строителями, промежуточные и конечные сроки. Требования к качеству. Чаще всего здесь описывается отделка потолка, стен, пола и т.д. Стоимость. В этом пункте необходимо указать порядок расчета – по предоплате или послезавершения работ на объекте.

Пропишите в договоре все интересующие вас моменты / Фото isolux