Как выбрать строительную бригаду для ремонта квартиры: важные советы
Если вы решили делать ремонт квартиры, вам предстоит выбор строителей. Для этого необходимо тщательно изучить рынок и определиться с требованиями и задачами.
Кто лучше – частная бригада или компания, как проверить их мастерство и опыт, и как правильно составить договор, чтобы все прошло идеально, рассказывает Недвижимость 24.
Актуально Как не стать жертвой мошенников во время ремонта в квартире: 3 нюанса
Бригада или компания: кого выбрать
Многие считают, что надежная компания – залог легкого ремонта и отличного результата. На самом деле, допустить промах может любой рабочий – как частник, так и сотрудник строительной фирмы. Важно учитывать, что стоимость услуг в компании будет на порядок выше, чем у частной бригады. В любой ситуации, чтобы минимизировать риски, следует подписывать детальный договор с людьми, которым вы доверите свое жилье.
Как проверить строителей
Бригада, которая будет выполнять ремонтные работы, должна иметь паспорта, дипломы или же другие документы, подтверждающие квалификацию. Идеально, если вам смогут показать портфолио, а также отзывы и рекомендации с прошлых объектов. Важно, чтобы строители задавали вам дополнительные вопросы, прежде чем взяться за работу. Как правило, квалифицированные мастера сначала приезжают на объект, уточняют цель и требования, составляют ремонтную смету, оговаривают сроки и другие нюансы, и только потом договариваются о старте работ.
Интересно Ремонт вторичного жилья: с чего начать
Договор с бригадой: что в нем должно быть
- Сроки выполнения работ. Это один из самых важных пунктов. Юристы рекомендуют включать сюда сумму неустойки на случай, если бригада не сможет выполнить работы вовремя.
- Список предоставляемых услуг. В этом пункте необходимо указать адрес объекта, перечень работ, выполняемых строителями, промежуточные и конечные сроки.
- Требования к качеству. Чаще всего здесь описывается отделка потолка, стен, пола и т.д.
- Стоимость. В этом пункте необходимо указать порядок расчета – по предоплате или послезавершения работ на объекте.
Пропишите в договоре все интересующие вас моменты / Фото isolux
Поделиться новостью