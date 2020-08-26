Ремонт – процесс, к которому нужно подходить с умом и правильно подобранными инструментами. В обязательный список входят не только рулетка, уровень и перфоратор.

Какие инструменты понадобятся во время ремонтных работ, рассказывает 24 канал.

Читайте Ошибки во время ремонта квартиры и дома

Что точно пригодится

Перфоратор

Уровень

Рулетка

Шуруповерт

Дрель

Болгарка

Валики, кисти, шпатели.

Зачем нужны инструменты

Перфоратор

Используется для работ по камню и бетону. С его помощью можно снять старое напольное покрытие и залить новое, проделать большие отверстия. Модели перфораторов отличаются мощностью, силой и частой ударов и весом устройства.

Уровень

Лазерные уровни используются для определения отклонений поверхности от горизонтали или вертикали. Необходим во время выравнивания полов, стен, поклейке обоев, укладке плитки.

Основные инструменты для ремонта / Фото enki

Рулетка

Самое популярное приспособление. Используется для замеров длины, ширины, толщины, площади. Представляет собой стальную ленту с делениями, вставленную в корпус и имеющую несколько стопоров для фиксации полотна в нужном положении. Бывают по 10, 15, 20, 25, 30, 50 и 100 метров. Также существуют электронные рулетки.

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Шуруповерт

Электроинструмент, с помощью которого можно выкрутить или завинтить саморезы, шурупы, винты, сделать отверстия разной глубины в бетоне, дереве, пластике и других материалах. Попросту говоря, он понадобится, чтобы разобрать мебель, прикрутить карниз, демонтировать плинтус и т.д. Прибор очень прост в эксплуатации и позволит ускорить процесс.

Дрель

С помощью сверла проделает отверстия любой длины. Бывает с несколькими режимами – под разные материалы. Также может использоваться (со специальной насадкой) в качестве миксера для жидких строительных смесей.

В процессе ремонта могут понадобиться и другие инструменты / Фото remont

Болгарка

Режуще-шлифовальный инструмент, позволяющий идеально отрезать, зашлифовать и зачистить поверхности (плитку, камень, паркет и пр.). Некоторые модели работают от батареи.

Валики, кисти, шпатели

Малярные приспособления понадобятся для нанесения шпатлевки, гипса, для покраски, побелки стен, поклейки обоев и пр.

Это перечень основных инструментов, в процессе могут понадобиться и другие. Но именно эти приспособления не будут лишними в доме и после окончания ремонта.