Ремонт санвузла: 10 найпоширеніших помилок

Плануючи ремонт у санвузлі, важливо врахувати дрібниці, щоб уникнути поширених помилок.

Які нюанси найчастіше зустрічаються у ванних кімнатах після ремонту, розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.

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Які помилки зустрічаються під час ремонту санвузла

Відсутність відсіків для зберігання. За словами дизайнерки інтер'єру, у ванній кімнаті незалежно від її площі необхідно передбачити ніші або відсіки для зберігання побутової хімії тощо. Невірний розрахунок матеріалів. Цей пункт стосується плитки. Якщо купувати її в різний час, можуть бути відмінності.

Поганий доступ до комунікацій. Досить часто труби, які розташовані у кутку санвузла, замуровують. Якщо знадобиться ремонт або заміна труби, доведеться все розкривати. Демонтаж сушки для рушників. У такій ситуації у ванній з'являється зайва вологість і навіть грибки. Важливо все ж, щоб рушникосушарка була – вона опалює санвузол. Відсутність природної вентиляції. Якщо у ванній кімнаті немає вікна, слід залишити під дверима невелику щілину, "щоб у вологому приміщенні не накопичувався конденсат".

У ванній обов'язково потрібна рушникосушарка / Фото dizainexpert

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