Що актуально в санвузлах у 2021 році: корисний перелік для тих, кого чекає ремонт

2 травня 2021 , 09:38
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Джерело:

Інстаграм Ірини Лисюк

Ремонт санвузла – один з найскладніших у квартирі чи будинку. Адже варто врахувати не лише декоративні моменти, але й технічні.

Для того щоб отримати максимально вдалий результат, потрібно знати основні тенденції. Про те, що актуально в санвузлах у 2021 році, розповіла дизайнерка інтер'єру Ірина Лисюк.

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Які рішення використати у 2021 році

Стіни:

  • керамограніт великого формату;
  • безшовне покриття стін (мікроцемент);
  • кольорова кераміка дрібним орнаментом;
  • природні кольори.

Змішувачі:

  • полірована сталь;
  • бронза/нікель;
  • чорні;
  • білі;
  • прихованого монтажу;
  • мікс різних матеріалів.

Сантехніка:

  • мікс різних фабрик (не обов‘язково обирати всі предмети з однієї серії);
  • кольорова сантехніка втрачає актуальність;
  • біла сантехніка;
  • сантехніка натуральних відтінків (кольору мармуру, глини, піску).

Стильний санвузол можна зробити, дотримуючись кількох рекомендацій / Фото pinterest

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Рушникосушка:

  • вузька вертикальна чи горизонтальна або декілька трубок;
  • електрична тепла, вбудована в стіну + гачки чи рейлінги на стіні.

Санвузол має бути комфортним / Фото pinterest

Загальні тенденції:

  • душ walk-in;
  • присутність дерева та натурального каменю (наприклад, на стільниці);
  • освітлення, яке регулюється димером;
  • композиційний центр навпроти входу;
  • наявність вікна, якщо йдеться про приватний будинок;
  • за можливості, чим більша площа санвузла – тим краще (від 5 до 20 метрів квадратних);
  • ванна – як житлова кімната (з картинами, книгами, кріслом).

Це суто мої спостереження та мій суб'єктивний погляд,
– наголосила Ірина Лисюк.

 

Автор: Наталя Бережна