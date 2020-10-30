Во время ремонта спальни многие допускают ошибки, которые впоследствии ощущаются и мешают комфортной жизни.

Какие нюансы нужно учесть до начала ремонтных работ, чтобы потом не пожалеть, рассказывает Недвижимость 24.

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План

Первое, что необходимо сделать, – определиться, каким будет интерьер вашей спальни. Для этого сохраните себе все понравившиеся варианты и попробуйте составить коллаж из необходимых предметов, добавляя интересные элементы и аксессуары, экспериментируя с разными цветами. Также составьте смету, соберите контакты строительных бригад и адреса магазинов, где можно приобрести товар, который понравился. Составьте поэтапный план ваших действий.

Цветовая палитра

С оттенками в спальне нужно определиться до того, как начинать ремонтные работы. Если помещение небольшое, используйте светлые оттенки – бежевый, кремовый, светло-серый и беспроигрышный белый. Разбавить их можно яркими акцентами по правилу 60/30/10, а точнее: 60% – светлый цвет, 30% – акцентный и 10% – контрастный декор.

Цветовая палитра способна полностью изменить комнату / Фото mydizajn

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Освещение

На этапе подготовки к ремонту следует продумать освещение в комнате. Это необходимо для того, чтобы сделать проводку для розеток, выключателей, бра и ламп. Кроме люстры, свет может понадобиться возле гардеробной или шкафа, а также по бокам от кровати.

Освещение в комнате нужно продумать до начала ремонта / Фото mydizajn

Выключатели

В спальне выключатели лучше продублировать: сделать у входа на высоте опущенной ладони, а также у кровати, чтобы не нужно было вставать для включения / выключения света.

Звукоизоляция

Если вы планируете ремонт в новом доме, лучше сразу подумать о звукоизоляции. Для этого установите двухкамерный стеклопакет – он поглощает шумы с улицы. Для стен, потолка и пола используется звукопоглощающий материал (минеральная вата с гипсокартонными листами, пробковые панели, полиуретановые плиты) – выбор зависит от финансовых возможностей.

О звукоизоляции лучше побеспокоиться сразу / Фото remont.castorama