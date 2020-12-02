Ремонт спальни – дело нервное и затратное. В этой комнате можно увидеть несколько решений, на которых вполне можно сэкономить.

Как можно сэкономить на ремонте спальни, рассказывает Недвижимость 24.

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Кровать

Первое, на чем можно сэкономить, – кровать. Во-первых, можно взять кровать стандартного размера – она существенно дешевле. Также логично отказаться от дорогого изголовья, например, или выдвижных ящиков и подъемного механизма. Кроме того, мебель отечественных производителей значительно дешевле, чем у иностранных брендов, а по качеству совсем не хуже.

Выбрав кровать без дорогого изголовья, можно существенно сэкономить / Фото ivd

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Другая мебель

Избегайте лишней мебели в спальне – это позволит и сэкономить средства, и сделать комнату просторнее и свежее. Если есть возможность, установите в спальне гардеробную – в ней можно хранить не только личные вещи, но и постельное. Или сделайте шкаф и комод из недорогих материалов.

Гардеробная заменит другую мебель в спальне / Фото roomester

Отделка

Спальня должна быть уютной и комфортной для отдыха комнатой. Не используйте в ней сложный и наляпистый декор, многоуровневую отделку и контрастные цвета. Яркие оттенки могут быть только в виде акцента. Сделайте спальню лаконичной – это позволит вам не только сэкономить средства, но и сделать помещение уютным и стильным.

Спальня в пастельных тонах выглядит стильно и актуально / Фото mydizajn