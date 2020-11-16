Якщо ви вирішили робити ремонт у квартирі або будинку самостійно, потрібно визначитися з послідовністю робіт і правильно підібрати матеріали.

Які матеріали слід розглянути для оздоблення у житлы, розповідає Нерухомість 24.

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Фарба

Фахівці рекомендують брати для стін матові акрилові або вінілові фарби. Вони легко наносяться валиком, мають хорошу покриваність, стійкі до вологи і прості в догляді. Якщо поверхня не ідеальна – вибирайте матові фарби, вони приховають недоліки стін. Для стелі у житлових кімнатах підійдуть акрилові фарби, у ванній і на кухні – латексні. Вони відмінно лягають на поверхню, не залишаючи розводів.

Шпалери

Якщо ви вирішили самостійно клеїти шпалери – вибирайте флізелінові. Вони прості у роботі і трохи тягнуться. Це говорить про те, що в процесі шпалери не порвуться і не будуть збиратися складками.

Флізелінові шпалери можна без побоювань клеїти самостійно / Фото topdom

Ламінат

Цей матеріал теж можна укладати самостійно. Деталі ламінату з'єднуються між собою спеціальними кріпленнями.

Перед тим як укладати ламінат, уважно вивчіть інструкцію / Фото climatechange

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Паркетна дошка

З паркетною дошкою може працювати людина без досвіду роботи. Деталі з'єднуються за схемою "гребінь-паз" без клею. Таке покриття міцне і довговічне.

ПВХ-плитка

Цей тип плитки набагато простіший у роботі, ніж інші. Для укладання навіть необов'язково демонтувати старе оздоблення. Також її можна підрізати без труднощів – вона не кришиться і не сколюється по краях.

ПВХ-плитка – відмінний варіант для самостійного ремонту / Фото zonapola