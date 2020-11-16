Если вы решили делать ремонт в квартире или доме самостоятельно, нужно определиться с последовательностью работ и правильно подобрать материалы.

Какие материалы следует рассмотреть для отделки в жилье, рассказывает Недвижимость 24.

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Краска

Специалисты рекомендуют брать для стен матовые акриловые или виниловые краски. Они легко наносятся валиком, имеют хорошую укрывистость, устойчивы к влаге и просты в уходе. Если поверхность не идеальная – выбирайте матовые краски, они скроют недостатки стен. Для потолка в жилых комнатах подойдут акриловые краски, в ванной и на кухне – латексные. Они отлично ложатся на поверхность, не оставляя разводов.

Обои

Если вы решили самостоятельно клеить обои – выбирайте флизелиновые. Они просты в работе и немного тянутся. Это говорит о том, что в процессе обои не порвутся и не будут собираться складками.

Флизелиновые обои можно без опасений клеить самостоятельно / Фото topdom

Ламинат

Этот материал тоже можно укладывать самостоятельно. Детали ламината соединяются между собой специальными креплениями.

Перед тем как укладывать ламинат, внимательно изучите инструкцию / Фото climatechange

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Паркетная доска

С паркетной доской может работать человек без опыта работы. Детали соединяются по схеме "гребень-паз" без клея. Такое покрытие прочное и долговечное.

ПВХ-плитка

Этот тип плитки гораздо проще в работе, нежели другие. Для укладки даже необязательно демонтировать старую отделку. Также ее можно подрезать без трудностей – она не крошится и не скалывается по краям.

ПВХ-плитка – отличный вариант для самостоятельного ремонта / Фото zonapola