Помилки під час ремонту ванної кімнати трапляються досить часто, а ось їх виправлення завдає чимало клопоту.

Які помилки найчастіше виникають у ході ремонтних робіт, розповідає 24 канал.

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"Запечатати" простір під ванною

Під ванною найчастіше розташовані крани і труби, до яких у разі надзвичайної події або форс-мажору повинен бути доступ.

Дизайн

Синя, сіро-блакитна і біла плитка у поєднанні з холодним світлом у ванній створює відчуття операційної. Врахуйте цей момент і передбачте додаткові джерела теплого світла.

Передбачте у ванній додаткове світло​ / Фото remontbp

Розетки

Дуже поширена помилка – нестача розеток. У ванній багато побутової техніки (бойлер, електричний полотенцесушитель, фен, електробритва, пральна машина та ін.), тому варто зробити запасні розетки.

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Шумоізоляція

Якщо для каналізації використовуються пластикові труби, потрібно враховувати, що вони непогано резонують звуки. Тому їх варто обернути шумопоглинальним матеріалом.

Освітлення

У ванній має бути окреме підсвічування біля дзеркала, а також додаткові джерела світла з регулюванням яскравості.

Дзеркало краще обирати з підсвіткою / Фото elsis24

Сантехніка

Неякісна сантехніка швидко приходить у непридатність, втрачає вигляд і псує загальний вигляд ремонту. Її демонтаж і покупка нової – справа недешева, тому краще спочатку вибирати якісну продукцію.

Сирість

Якщо у ванній є відчуття вогкості, це краще врахувати у процесі ремонту. Тепла підлога зможе вирішити це питання.

Тепла підлога у ванній допоможе уникнути відчуття вогкості​ / Фото domotopim