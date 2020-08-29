Часті помилки під час ремонту ванної кімнати
Помилки під час ремонту ванної кімнати трапляються досить часто, а ось їх виправлення завдає чимало клопоту.
Які помилки найчастіше виникають у ході ремонтних робіт, розповідає 24 канал.
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"Запечатати" простір під ванною
Під ванною найчастіше розташовані крани і труби, до яких у разі надзвичайної події або форс-мажору повинен бути доступ.
Дизайн
Синя, сіро-блакитна і біла плитка у поєднанні з холодним світлом у ванній створює відчуття операційної. Врахуйте цей момент і передбачте додаткові джерела теплого світла.
Передбачте у ванній додаткове світло / Фото remontbp
Розетки
Дуже поширена помилка – нестача розеток. У ванній багато побутової техніки (бойлер, електричний полотенцесушитель, фен, електробритва, пральна машина та ін.), тому варто зробити запасні розетки.
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Шумоізоляція
Якщо для каналізації використовуються пластикові труби, потрібно враховувати, що вони непогано резонують звуки. Тому їх варто обернути шумопоглинальним матеріалом.
Освітлення
У ванній має бути окреме підсвічування біля дзеркала, а також додаткові джерела світла з регулюванням яскравості.
Дзеркало краще обирати з підсвіткою / Фото elsis24
Сантехніка
Неякісна сантехніка швидко приходить у непридатність, втрачає вигляд і псує загальний вигляд ремонту. Її демонтаж і покупка нової – справа недешева, тому краще спочатку вибирати якісну продукцію.
Сирість
Якщо у ванній є відчуття вогкості, це краще врахувати у процесі ремонту. Тепла підлога зможе вирішити це питання.
Тепла підлога у ванній допоможе уникнути відчуття вогкості / Фото domotopim