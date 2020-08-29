Частые ошибки при ремонте ванной комнаты
Ошибки во время ремонта ванной комнаты случаются достаточно часто, а вот их исправление доставляет немало хлопот.
Какие оплошности наиболее часто возникают в ходе ремонтных работ, рассказывает 24 канал.
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"Запечатали" пространство под ванной
Под ванной чаще всего расположены краны и трубы, к которым в случае чрезвычайного происшествия или форс-мажора должен быть доступ.
Дизайн
Синяя, серо-голубая и белая плитка в сочетании с холодным светом в ванной создает ощущение операционной. Учтите этот момент и предусмотрите дополнительные источники теплого света.
Предусмотрите в ванной дополнительный свет / Фото remontbp
Розетки
Очень распространенная ошибка – нехватка розеток. В ванной много бытовой техники (бойлер, электрический полотенцесушитель, фен, электробритва, стиральная машина и пр.), поэтому стоит сделать запасные розетки.
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Шумоизоляция
Если для канализации используются пластиковые трубы, нужно учитывать, что они неплохо резонируют звуки. Поэтому их стоит обернуть шумопоглощающим материалом.
Освещение
В ванной должна быть отдельная подсветка у зеркала, а также дополнительные источники света с регулировкой яркости.
Зеркало лучше выбирать с подсветкой / Фото elsis24
Сантехника
Некачественная сантехника быстро приходит в негодность, теряет вид и портит общий вид ремонта. Ее демонтаж и покупка новой – дело недешевое, поэтому лучше изначально выбирать качественную продукцию.
Сырость
Если в ванной есть ощущение сырости, это лучше учесть в процессе ремонта. Теплые полы смогут решить этот вопрос.
Теплый пол в ванной поможет избежать ощущения сырости / Фото domotopim