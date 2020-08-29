Ошибки во время ремонта ванной комнаты случаются достаточно часто, а вот их исправление доставляет немало хлопот.

Какие оплошности наиболее часто возникают в ходе ремонтных работ, рассказывает 24 канал.

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"Запечатали" пространство под ванной

Под ванной чаще всего расположены краны и трубы, к которым в случае чрезвычайного происшествия или форс-мажора должен быть доступ.

Дизайн

Синяя, серо-голубая и белая плитка в сочетании с холодным светом в ванной создает ощущение операционной. Учтите этот момент и предусмотрите дополнительные источники теплого света.

Предусмотрите в ванной дополнительный свет / Фото remontbp

Розетки

Очень распространенная ошибка – нехватка розеток. В ванной много бытовой техники (бойлер, электрический полотенцесушитель, фен, электробритва, стиральная машина и пр.), поэтому стоит сделать запасные розетки.

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Шумоизоляция

Если для канализации используются пластиковые трубы, нужно учитывать, что они неплохо резонируют звуки. Поэтому их стоит обернуть шумопоглощающим материалом.

Освещение

В ванной должна быть отдельная подсветка у зеркала, а также дополнительные источники света с регулировкой яркости.

Зеркало лучше выбирать с подсветкой / Фото elsis24

Сантехника

Некачественная сантехника быстро приходит в негодность, теряет вид и портит общий вид ремонта. Ее демонтаж и покупка новой – дело недешевое, поэтому лучше изначально выбирать качественную продукцию.

Сырость

Если в ванной есть ощущение сырости, это лучше учесть в процессе ремонта. Теплые полы смогут решить этот вопрос.

Теплый пол в ванной поможет избежать ощущения сырости / Фото domotopim