При покупці житла на первинному ринку нерухомості, завжди виникає питання – чи брати квартиру з ремонтом від забудовника.

Про плюси і мінуси такого рішення, розповіли дизайнери інтер'єру happyroom.od.ua в Instagram.

Цікаво Дорогий і бюджетний ремонт: особливості та головні відмінності

Головне, що потрібно знати про такі квартири перед покупкою, ремонт від забудовника – це дуже бюджетний ремонт. Матеріали найдешевші, роботи виконані на швидку руку, і прискіплива господиня не стояла над душею, – відзначили дизайнери інтер'єру.

За їх словами, такий варіант можна купувати, якщо:

у вас немає фінансової можливості зробити ремонт;

ви невибагливі до виду житла;

потрібно терміново в'їхати;

хочете здати нерухомість в оренду.

Якщо ви хочете швидко переїхати в нову квартиру, адаптувати ремонт від забудовника під себе вийде дешевше, ніж робити все з нуля. Однак слід розуміти, що якість буде нижчою.

Читайте Вдале планування квартири: названі 3 лайфхаки

Якщо ви плануєте незабаром робити ремонт і розраховуєте на те, що чорнові роботи вже виконані, засмучу: вирівнювати підлогу, стіни, зашивати труби, монтувати електрику однозначно доведеться заново. Тільки ви ще заплатите за демонтаж. І у підсумку: доплата за ремонт від забудовника + роботи з демонтажу + якісний ремонт, – пояснили дизайнери інтер'єру.

Однак не можна однозначно сказати, що ремонт від забудовника – це погано. Він має і суттєві плюси, адже все залежить від конкретної ситуації.