Правильне планування квартири дозволяє зробити житло функціональним, зручним і максимально комфортним для всіх членів сім'ї.

Для того щоб планування було вдалим, існує 3 важливих прийоми, заявила дизайнерка-інтер'єру Ольга Бондар у своєму Instagram.

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Щиро вважаю, що планування – це 50% успіху всього ремонту. Якщо "незручно", то ніяке "красиво" не врятує, згодні? Поділюся кількома своїми прийомами розробки планування, – зазначила Бондар.

3 лайфхаки для вдалого планування

1. Будь-яку квартиру завжди потрібно ділити на загальну і приватну зону.

Приватна зона повинна знаходитися максимально далеко від входу у квартиру. Це необхідно для того, щоб сторонні (наприклад, кур'єри) не заходили відразу у спальню, потрапивши в квартиру. Це спальня, дитяча кімната, гардеробна, ванна кімната, кабінет.

повинна знаходитися максимально далеко від входу у квартиру. Це необхідно для того, щоб сторонні (наприклад, кур'єри) не заходили відразу у спальню, потрапивши в квартиру. Це спальня, дитяча кімната, гардеробна, ванна кімната, кабінет. Загальна зона включає: передпокій, гостьовий санвузол, кухню-вітальня, гардеробну для верхнього одягу, їдальню.

Вдале планування – запорука комфортного проживання / Фото 12millionov

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2. Призначення приміщення

Для того щоб планування вийшло зручним, обов'язково продумайте, для чого буде використовуватися та чи інша кімната.

Крім звичайних питань в анкеті про те, що потрібно розмістити у приміщенні, я завжди питаю, що в цьому приміщенні роблять. Які види діяльності. Іноді відповідь на це питання краще допомагає розібратися у справжньому стані справ, ніж те, що потрібно розмістити, – пояснила дизайнерка інтер'єру.

3. Довгі коридори

У новобудовах часто зустрічаються дивні і довгі коридори. Їх потрібно використовувати по максимуму, щоб задіяти вільний простір.

Моя улюблена історія – квартира 67 кв. м, з них 17 кв. м – коридор, за який ми заплатили повну вартість. На ціну коридорного квадратного метра не розповсюджується коефіцієнт зниження вартості, а дуже шкода, – резюмувала Бондар.