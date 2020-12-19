Вдале планування квартири: названі 3 лайфхаки
Правильне планування квартири дозволяє зробити житло функціональним, зручним і максимально комфортним для всіх членів сім'ї.
Для того щоб планування було вдалим, існує 3 важливих прийоми, заявила дизайнерка-інтер'єру Ольга Бондар у своєму Instagram.
Цікаво Як самому спроєктувати квартиру: ТОП-5 програм для не дизайнерів
Щиро вважаю, що планування – це 50% успіху всього ремонту. Якщо "незручно", то ніяке "красиво" не врятує, згодні? Поділюся кількома своїми прийомами розробки планування, – зазначила Бондар.
3 лайфхаки для вдалого планування
1. Будь-яку квартиру завжди потрібно ділити на загальну і приватну зону.
- Приватна зона повинна знаходитися максимально далеко від входу у квартиру. Це необхідно для того, щоб сторонні (наприклад, кур'єри) не заходили відразу у спальню, потрапивши в квартиру. Це спальня, дитяча кімната, гардеробна, ванна кімната, кабінет.
- Загальна зона включає: передпокій, гостьовий санвузол, кухню-вітальня, гардеробну для верхнього одягу, їдальню.
Вдале планування – запорука комфортного проживання / Фото 12millionov
Читайте також Ремонт квартири без дизайнера інтер'єру: покрокова шпаргалка для власників
2. Призначення приміщення
Для того щоб планування вийшло зручним, обов'язково продумайте, для чого буде використовуватися та чи інша кімната.
Крім звичайних питань в анкеті про те, що потрібно розмістити у приміщенні, я завжди питаю, що в цьому приміщенні роблять. Які види діяльності. Іноді відповідь на це питання краще допомагає розібратися у справжньому стані справ, ніж те, що потрібно розмістити, – пояснила дизайнерка інтер'єру.
3. Довгі коридори
У новобудовах часто зустрічаються дивні і довгі коридори. Їх потрібно використовувати по максимуму, щоб задіяти вільний простір.
Моя улюблена історія – квартира 67 кв. м, з них 17 кв. м – коридор, за який ми заплатили повну вартість. На ціну коридорного квадратного метра не розповсюджується коефіцієнт зниження вартості, а дуже шкода, – резюмувала Бондар.
Поділитися новиною