При покупке жилья на первичном рынке недвижимости, всегда возникает вопрос – брать ли квартиру с ремонтом от застройщика.

О плюсах и минусах такого решения, рассказали дизайнеры интерьера happyroom.od.ua в Instagram.

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Главное, что нужно знать о таких квартирах перед покупкой, ремонт от застройщика – это очень бюджетный ремонт. Материалы самые дешевые, работы выполнены на скорую руку, и дотошная хозяйка не стояла над душой, – отметили дизайнеры интерьера.

По их словам, такой вариант можно приобретать, если:

у вас нет финансовой возможности сделать ремонт;

вы непритязательны к виду жилья;

нужно срочно въехать;

хотите сдать недвижимость в аренду.

Если вы хотите быстро переехать в новую квартиру, адаптировать ремонт от застройщика под себя выйдет дешевле, чем делать все с нуля. Однако следует понимать, что качество будет ниже.

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Если вы планируете в скором времени делать ремонт и рассчитываете на то, что черновые работы уже выполнены, огорчу: выравнивать полы, стены, зашивать трубы, монтировать электрику однозначно придется заново. Только вы еще заплатите за демонтаж. И в итоге: доплата за ремонт от застройщика + работы по демонтажу + качественный ремонт, – пояснили дизайнеры интерьера.

Однако нельзя однозначно сказать, что ремонт от застройщика – это плохо. Он имеет и существенные плюсы, ведь все зависит от конкретной ситуации.