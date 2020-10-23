Покупая вторичное жилье, часто возникают проблемы, из-за которых приходится делать ремонт в квартире.

С чего начать ремонт во вторичке, и что следует учесть в процессе, рассказывает 24 канал.

Интересно 3 нюанса, которые нужно сделать перед началом ремонта

Вторичное жилье, как правило, обходится несколько дешевле, чем квартиры в новостройках, но требует вложений в ремонт. Чаще всего это общий износ квартиры и коммуникаций. Эти работы обходятся достаточно дорого.

Экспертизу жилья нужно сделать перед началом работ / Фото m2bomber

С чего начать ремонт

Для того чтобы планировать ремонтные работы , нужно оценить текущее состояние жилья, а именно – перекрытий и коммуникаций . Для этого следует вызвать эксперта . Вовремя проведенный анализ позволит существенно сэкономить в процессе ремонта.

, нужно оценить текущее состояние жилья, а именно – . Для этого следует . Вовремя проведенный в процессе ремонта. После проведения экспертизы, нужно составить план работ и смету.

Вторичное жилье часто требует капитального ремонта / Фото pinterest

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План действий

замена перекрытий и перегородок (если потребуется после экспертизы);

установка новых колонок, плит, сантехники, радиаторов;

проверка систем вентиляции и дымоходов (если в жилье есть газовые колонки и пр.);

замена проводки и счетчиков;

замена окон;

укладка напольного покрытия;

ремонт потолка, окрашивание или оклейка стен;

замена дверей;

установка электрики.

Приступать к ремонту следует только после составления сметы и плана работ / Фото pinterest