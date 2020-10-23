Ремонт вторичного жилья: с чего начать
Покупая вторичное жилье, часто возникают проблемы, из-за которых приходится делать ремонт в квартире.
С чего начать ремонт во вторичке, и что следует учесть в процессе, рассказывает 24 канал.
Интересно 3 нюанса, которые нужно сделать перед началом ремонта
Вторичное жилье, как правило, обходится несколько дешевле, чем квартиры в новостройках, но требует вложений в ремонт. Чаще всего это общий износ квартиры и коммуникаций. Эти работы обходятся достаточно дорого.
Экспертизу жилья нужно сделать перед началом работ / Фото m2bomber
С чего начать ремонт
- Для того чтобы планировать ремонтные работы, нужно оценить текущее состояние жилья, а именно – перекрытий и коммуникаций. Для этого следует вызвать эксперта. Вовремя проведенный анализ позволит существенно сэкономить в процессе ремонта.
- После проведения экспертизы, нужно составить план работ и смету.
Вторичное жилье часто требует капитального ремонта / Фото pinterest
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План действий
- замена перекрытий и перегородок (если потребуется после экспертизы);
- установка новых колонок, плит, сантехники, радиаторов;
- проверка систем вентиляции и дымоходов (если в жилье есть газовые колонки и пр.);
- замена проводки и счетчиков;
- замена окон;
- укладка напольного покрытия;
- ремонт потолка, окрашивание или оклейка стен;
- замена дверей;
- установка электрики.
Приступать к ремонту следует только после составления сметы и плана работ / Фото pinterest