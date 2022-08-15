Ринок нерухомості України завмер через війну: продажі житла впали у 8 разів

Український ринок житлової нерухомості переживає важкі часи. Кількість угод з купівлі-продажу квартир у квітні – червні 2022 року обвалилася у 7,7 раза у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.

Попри те, що кількість купівель квартир сягла 13% від торішніх показників, на думку експертів, ціни на ринку навряд чи йтимуть на спад.

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Ситуація на ринку нерухомості України у другому кварталі 2022 року

Впродовж другого кварталу 2022 року нотаріуси оформили купівлю-продаж 9 417 квартир. Для порівняння, минулого року за аналогічний період було вкладено 73 346 угод. Тобто операції із нерухомістю скоротилися майже у 8 разів, або на 87% проти квітня – червня 2021 року.



Кількість угод про купівлю-продаж суттєво скоротилася / Інфографіка opendatabot

Загалом нотаріуси за вказаний період оформили купівлю-продаж 20 480 об'єктів нерухомості. Кількість угод із земельними ділянками у другому кварталі становила 11 060. За рік продаж землі скоротився в 6,4 раза.



Кількість операцій із землею / Інфографіка opendatabot

Водночас Українська торговельна гільдія (UTG) вважає, що до кінця 2022 року ціни на житло в Україні знизяться не більш як на 10% у порівнянні з груднем 2021 року. На це вплинуть дві протилежні тенденції – скорочення попиту та зменшення пропозиції.

Також аналітики з "Опендатабот" нагадали, що зараз в Україні працює 4 917 нотаріусів. Для порівняння, до моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну у лютому їх було 6 560.

На що звернути увагу, купуючи житло в умовах воєнного стану

Щоб купити квартиру в умовах воєнного стану, слід врахувати кілька оновлених правил: