Ринок нерухомості України завмер через війну: продажі житла впали у 8 разів
Джерело:"Опендатабот"
Український ринок житлової нерухомості переживає важкі часи. Кількість угод з купівлі-продажу квартир у квітні – червні 2022 року обвалилася у 7,7 раза у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.
Попри те, що кількість купівель квартир сягла 13% від торішніх показників, на думку експертів, ціни на ринку навряд чи йтимуть на спад.
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Ситуація на ринку нерухомості України у другому кварталі 2022 року
Впродовж другого кварталу 2022 року нотаріуси оформили купівлю-продаж 9 417 квартир. Для порівняння, минулого року за аналогічний період було вкладено 73 346 угод. Тобто операції із нерухомістю скоротилися майже у 8 разів, або на 87% проти квітня – червня 2021 року.
Кількість угод про купівлю-продаж суттєво скоротилася / Інфографіка opendatabot
Загалом нотаріуси за вказаний період оформили купівлю-продаж 20 480 об'єктів нерухомості. Кількість угод із земельними ділянками у другому кварталі становила 11 060. За рік продаж землі скоротився в 6,4 раза.
Кількість операцій із землею / Інфографіка opendatabot
Водночас Українська торговельна гільдія (UTG) вважає, що до кінця 2022 року ціни на житло в Україні знизяться не більш як на 10% у порівнянні з груднем 2021 року. На це вплинуть дві протилежні тенденції – скорочення попиту та зменшення пропозиції.
Також аналітики з "Опендатабот" нагадали, що зараз в Україні працює 4 917 нотаріусів. Для порівняння, до моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну у лютому їх було 6 560.
На що звернути увагу, купуючи житло в умовах воєнного стану
Щоб купити квартиру в умовах воєнного стану, слід врахувати кілька оновлених правил:
- Нотаріальні дії щодо нерухомості здійснюються виключно нотаріусами, які включені до Переліку нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються дії щодо цінного майна.
- До червня в Україні діяла заборона на підписання договорів про відчуження нерухомого майна тільки за його розташуванням. Тепер засвідчити договір про купівлю-продаж квартири чи будинку можна за місцем, де знаходиться нерухомість, місцем реєстрації покупця чи продавця або місцем знаходження юридичної особи.
- Не можна продати нерухомість, яка знаходиться на теренах, де ведуться військові дії, що входять до Переліку територій обмеженого доступу.
- Якщо ви купили, обміняли чи отримали у подарунок нерухомість, то не зможете відчужити це майно упродовж місяця з дня, коли відбулася державна реєстрація права власності на нього. Мораторій на швидкий перепродаж нерухомості триватиме до завершення воєнного стану в Україні.