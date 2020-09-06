Ремонт – задоволення не з дешевих. Кожен раз, незважаючи на чітко визначений бюджет, ремонтні роботи обходяться на 25-30% дорожче.

Почему увеличивается смета и какие решения повышают стоимость ремонта, рассказывает 24 канал.

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Унитаз с инсталляцией

Одно из дорогостоящих решений. Конструкция унитаз + инсталляция обходится значительно дороже классической модели. Кроме того, для ее установки потребуется гораздо больше работ – и строительных, и сантехнических.

Унитаз с инсталляцией – удовольствие не из дешевых / Фото dizainexpert

Тропический душ

Удобный девайс для квартиры, особенно если в ней проживает больше одного человека. Сама конструкция недорогая, однако на скрытый монтаж придется потратиться.

Тропический душ – мечта многих / Фото remoo

Полиэтиленовые трубы

Трубы из сшитого полиэтилена – долговечное и практичное решение. Но они удорожают весь сантехнический этап ремонта в два, а то и три раза.

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Керамогранит

Можно использовать вместо плитки. Это прочный и качественный материал. Большая часть расходов – алмазные буры и ножи для резаков. Если керамогранит широкоформатный, также понадобится специальное оборудование для его порезки. Важно учесть, что для работы с ним нужны квалифицированные рабочие.

Керамогранит повысит стоимость ремонта / Фото gidpoplitke

Искусственный камень

Подоконник или столешница из искусственного камня обойдется в разы дороже обычной. Более того, нужно учесть, что кроме самого камня, недешево обойдется его монтаж и крепление.

Искусственный камень в интерьере выглядит стильно, но и обойдется недешево / Фото vitvat

Проходные выключатели

Включить свет в коридоре, а выключить его в спальне – удобно, правда? Установка проходных выключателей повысит стоимость электромонтажных работ на 20-30%. Понадобится не только профессиональный электрик, но и дополнительные метры медного провода.