Решения, которые существенно удорожат ремонт в квартире
Ремонт – задоволення не з дешевих. Кожен раз, незважаючи на чітко визначений бюджет, ремонтні роботи обходяться на 25-30% дорожче.
Почему увеличивается смета и какие решения повышают стоимость ремонта, рассказывает 24 канал.
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Унитаз с инсталляцией
Одно из дорогостоящих решений. Конструкция унитаз + инсталляция обходится значительно дороже классической модели. Кроме того, для ее установки потребуется гораздо больше работ – и строительных, и сантехнических.
Унитаз с инсталляцией – удовольствие не из дешевых / Фото dizainexpert
Тропический душ
Удобный девайс для квартиры, особенно если в ней проживает больше одного человека. Сама конструкция недорогая, однако на скрытый монтаж придется потратиться.
Тропический душ – мечта многих / Фото remoo
Полиэтиленовые трубы
Трубы из сшитого полиэтилена – долговечное и практичное решение. Но они удорожают весь сантехнический этап ремонта в два, а то и три раза.
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Керамогранит
Можно использовать вместо плитки. Это прочный и качественный материал. Большая часть расходов – алмазные буры и ножи для резаков. Если керамогранит широкоформатный, также понадобится специальное оборудование для его порезки. Важно учесть, что для работы с ним нужны квалифицированные рабочие.
Керамогранит повысит стоимость ремонта / Фото gidpoplitke
Искусственный камень
Подоконник или столешница из искусственного камня обойдется в разы дороже обычной. Более того, нужно учесть, что кроме самого камня, недешево обойдется его монтаж и крепление.
Искусственный камень в интерьере выглядит стильно, но и обойдется недешево / Фото vitvat
Проходные выключатели
Включить свет в коридоре, а выключить его в спальне – удобно, правда? Установка проходных выключателей повысит стоимость электромонтажных работ на 20-30%. Понадобится не только профессиональный электрик, но и дополнительные метры медного провода.