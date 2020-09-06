Все необхідне для проживання сім'ї можна вмістити лише на 18 квадратних метрах.

Для цього потрібен грамотний підхід власників та дизайнера, розповідає inmyroom.

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У цій квартирі продумано все до дрібниць – і для проживання, і для роботи, і для прийому гостей. Проект реалізувала дизайнерка Марина Пахомова.

Обідній та робочий столи

Окремі столи, звичайно ж, тут не помістилися б, тому був знайдений інший вихід – екрани радіаторів з "секретом". Коли потрібно, вони легко перетворюються в обідній (в зоні кухні) і робочий (біля дивана) столи. Для цього необхідно лише підняти стільницю і зафіксувати її.

Екрани радіаторів отримали "нове життя"​ / Фото inmyroom

Ліжко у шафі

Спальне місце тут заховано у шафі. Ліжко легко розкладається і також легко без зусиль ховається назад, звільняючи простір.

Ліжко у шафі – ідеальне рішення для невеликих приміщень​ / Фото inmyroom

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Багатофункціональні меблі

Важливий пункт у дизайні малогабаритного житла. Так, табуретки тут використовуються і як стільчики, і як тумби.

Невеликі стільці можна зберігати один на одному / Фото inmyroom

Шафа

Цей предмет меблів використовується по максимуму. Тут зберігається все: і спальне місце, і постільна білизна, і одяг, і інші дрібниці. Також тут передбачена господарська секція для праски, швабри, відра і навіть бездротового пилососа.

Містка шафа – обов'язкова умова для невеликої квартири / Фото inmyroom

Перфопанелі

Відмінне рішення для невеликого житла. Панелі можна використовувати під гачки і різні предмети.

Перфопанелі можна використовувати на будь-який смак / Фото inmyroom

Санвузол

Ванна кімната у квартирі – лише півтора метри. Але у неї є плюс – через скляні панелі під стелею у приміщення проникає денне світло. Дизайнерка додала у кімнату квітів і відтворила у санвузлі справжні тропіки. Це зробило приміщення затишним, свіжим і комфортним для перебування.

Зелені тропіки надали ванній свіжості / Фото inmyroom