Грибок або цвіль в квартирі – явище не лише поширене, але і небезпечне для здоров'я мешканців.

Боротися з цвіллю необхідно на початковому етапі виникнення – це допоможе зупинити її поширення. Як позбутися від грибка швидко і бюджетно, розповідає domik.ua.

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Основою цвілі є грибок, який провокує хвороби дихальних шляхів – бронхіальну астму, туберкульоз, хронічний бронхіт і кашель. Знищити це явище можна досить швидко, якщо вчасно почати обробку стін.

Перекис водню

Дешевий і ефективний засіб проти цвілі в житлових кімнатах. Буде потрібен 3% -й перекис водню, харчова сода і оцет. По 1 столовій ложці кожного інгредієнта слід перемішати і отриманим розчином обприскати уражені поверхні. Після першого нанесення, потрібно залишити суміш на стінах на 10-15 хвилин, а далі протерти стіни сухою ганчіркою або губкою. Процедуру рекомендується повторити два-три рази.

Оцет

Кислота, що міститься в оцті, розправляється з грибковими бактеріями і цвіллю, а також очищає повітря від вірусів. Дистильований білий оцет потрібно залити в ємність з кришкою-розпилювачем, після чого розпорошити на поверхню з цвіллю. Через годину ділянку необхідно протерти ганчіркою, змоченою в чистій воді, і дати поверхні висохнути.

Щоб усунути гострий запах оцту, необхідно нанести на поверхню суміш з однієї склянки води і ложки лимонного соку.

Олія чайного дерева

У склянку води потрібно додати 2 чайні ложки олії чайного дерева. Отриману суміш необхідно розпорошити на грибок, а після висихання видалити залишки цвілі тканинною серветкою.

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Екстракт цитрусових

Апельсини, лимони, мандарини і грейпфрути можуть видалити грибок на стадії появи. Для цього потрібно додати 10 крапель екстракту цитрусових насіння в стакан води і отриманою сумішшю обробити поверхню з цвіллю. Після висихання стіну необхідно протерти чистою тканиною.

Цитрусові можуть знищити цвіль на початковому етапі / Фото domik

Харчова сода

Один з найбільш ефективних засобів у боротьбі з грибком – суміш соди і оцту. В розпилювач потрібно налити півсклянки води, додати по чайній ложці соди і оцту. Суміш наноситься на цвіль і через півгодини витирається губкою.

Суміш соди і оцту швидко розправиться з грибком / Фото domik

Важливо розуміти, що чим швидше ви почнете боротися з цвіллю, тим успішнішим буде результат і менше шкоди для здоров'я.