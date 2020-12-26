Новый год – не за горами, а настроения все нет? Тогда самое время вдохновиться красивыми европейскими интерьерами.

Как европейцы создают невероятную рождественскую и ногоднюю атмосферу в интерьере, рассказывает Недвижимость 24.

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Теплые оттенки и дух Рождества

Невероятно уютный и стильный интерьер создали в Италии. Пудровые оттенки, классический белый и акценты из серого цвета отлично вписались в жилье. Все выдержано в одном стиле и светлой палитре, что делает интерьер домашним и теплым. Безупречная елка украшена оригинальными игрушками.

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Скандинавский стиль

В Польше сделали ставку на скандинавский стиль с характерным ему декором. Белый цвет, который стал базой, отлично сочетается со светодиодными гирляндами и теплым светом, мягким текстилем и различными украшениями из натуральных материалов. Минималистичная елка, стильные декоративные фонари, рождественские пряники, серебристые звезды и белые свечи – что еще нужно для праздничной атмосферы?

Сказка наяву

А вы верите в сказки? Именно так можно охарактеризовать невероятный интерьер жилья в Нидерландах. Здесь вы увидите не только чудесную елку, но и потрясающий камин и скандинавского гнома. Декор дополнен стильными украшениями, белыми свечами, светодиодной гирляндой и небольшими статуэтками из дерева. И, да, в воздухе царит дух Рождества и Нового года.

Ничего лишнего

Если вы не приемлете ничего лишнего у себя дома – это решение для вас. Стильная квартира в белых тонах в Германии украшена сухоцветами, свечами, белоснежными и серебристыми украшениями. Также в ней присутствует минималистичная елка и невероятный камин, который дарит тепло и уют.