Робоче місце у спальні: як оформити та що врахувати
У спальні деколи потрібно облаштувати не лише місце для сну і відпочинку, але і для роботи.
Як і де оформити затишний, комфортний і зручний робочий куточок, розповідає 24 канал.
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Біля ліжка
Невеликий столик можна встановити у кутку біля ліжка. Це дозволить використовувати вільний простір. Крім того, на стіні можна розмістити дзеркало, що візуально розширить кімнату.
Дзеркальні поверхні додадуть простору кімнаті / Фото ivd
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Навпроти ліжка
У такому варіанті робоча зона може стати продовженням меблів (комода або шафи). Тоді вона буде частиною дизайну і не вибиватиметься із загальної картини. Важливий нюанс – продумайте додаткове освітлення.
Додаткове світло потрібно підібрати на етапі вибору меблів / Фото cubiqstudio
Навпроти вікна
Якщо дозволяє місце і планування, можна поставити робочий столик біля вікна. Так можна отримати хороше природне освітлення.
Основна перевага столу під вікном – природне світло / Фото full_house_design
На лоджії
Відмінна ідея, за допомогою якої можна створити окрему робочу зону. На лоджії також можна зробити полиці і ненав'язливий декор. Обов'язково врахуйте температурний режим – можливо, знадобиться зробити теплу підлогу і утеплити стіни, або повісити радіатор.
Затишне робоче місце можна організувати на лоджії / Фото lineup_kyiv