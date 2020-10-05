У спальні деколи потрібно облаштувати не лише місце для сну і відпочинку, але і для роботи.

Як і де оформити затишний, комфортний і зручний робочий куточок, розповідає 24 канал.

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Біля ліжка

Невеликий столик можна встановити у кутку біля ліжка. Це дозволить використовувати вільний простір. Крім того, на стіні можна розмістити дзеркало, що візуально розширить кімнату.

Дзеркальні поверхні додадуть простору кімнаті​ / Фото ivd

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Навпроти ліжка

У такому варіанті робоча зона може стати продовженням меблів (комода або шафи). Тоді вона буде частиною дизайну і не вибиватиметься із загальної картини. Важливий нюанс – продумайте додаткове освітлення.

Додаткове світло потрібно підібрати на етапі вибору меблів​ / Фото cubiqstudio

Навпроти вікна

Якщо дозволяє місце і планування, можна поставити робочий столик біля вікна. Так можна отримати хороше природне освітлення.

Основна перевага столу під вікном – природне світло​ / Фото full_house_design

На лоджії

Відмінна ідея, за допомогою якої можна створити окрему робочу зону. На лоджії також можна зробити полиці і ненав'язливий декор. Обов'язково врахуйте температурний режим – можливо, знадобиться зробити теплу підлогу і утеплити стіни, або повісити радіатор.

Затишне робоче місце можна організувати на лоджії​ / Фото lineup_kyiv