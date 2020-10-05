В спальне порой требуется обустроить не только место для сна и отдыха, но и для работы.

Как и где оформить уютный, комфортный и удобный рабочий уголок, рассказывает 24 канал.

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Возле кровати

Небольшой столик можно установить в углу у изголовья кровати. Это позволит использовать свободное пространство. Кроме того, на стене можно разместить зеркало, что визуально расширит комнату.

Зеркальные поверхности придадут простора комнате / Фото ivd

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Напротив кровати

В таком варианте рабочая зона может стать продолжением мебели (комода или шкафа) . Тогда она станет частью дизайна и не будет выбиваться из общей картины. Важный нюанс – продумайте дополнительное освещение.

Дополнительный свет нужно подобрать на этапе выбора мебели / Фото cubiqstudio

Напротив окна

Если позволяет место и планировка, можно поставить рабочий столик у окна. Так можно получить хорошее естественное освещение.

Основное преимущество стола под окном – естественный свет / Фото full_house_design

На лоджии

Отличная идея, с помощью которой можно создать отдельную рабочую зону. На лоджии также можно сделать полки и ненавязчивый декор. Обязательно учтите температурный режим – возможно, понадобится сделать теплые полы и утеплить стены, или повесить радиатор.

Уютное рабочее место можно организовать на лоджии / Фото lineup_kyiv