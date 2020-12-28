Робочий кабінет у квартирі: що потрібно врахувати
Останніми роками дистанційна робота стала нормою, тому кабінет у квартирі – не просто примха, а необхідність.
Які моменти потрібно враховувати, плануючи робочий кабінет вдома, розповідає design_dizart в Instagram.
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У наш вік фрілансу і віддаленої роботи, кабінет у квартирі вже стає нормою. Неважливо, виділена ціла кімната для кабінету або маленький куточок, існує кілька моментів про які не варто забувати, – відзначили в design_dizart.
Що потрібно врахувати при облаштуванні робочого кабінету
Ергономіка
- Меблі мають бути підібрані саме під вас. Висота столу, м'якість крісла і навіть полиці(вони повинні розміщуватися на відстані витягнутої руки) необхідно продумати на етапі планування.
- За робочим кріслом має бути достатньо місця.
- Зробіть ящики або полиці для документів.
- Передбачте місце для необхідної техніки.
Врахуйте важливі нюанси на етапі планування / Фото happymodern
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Техніка
Заздалегідь продумайте, яка техніка вам знадобиться. У плані потрібно врахувати розміщення розеток під необхідні гаджети.
Стіл
- Не рекомендується ставити робочий стіл спиною до дверей.
- Якщо стіл розміщений спиною до вікна – створюється темний куток, що призводить до погіршення зору.
Освітлення
Важливо передбачити не тільки центральне освітлення, але і світло над робочим столом.
Палітра кольорів
У кабінеті рекомендується використовувати нейтральні відтінки – вони не перевантажують зір.
Декор
Щоб кабінет був затишним містечком у будинку, використовуйте правильний декор. Живі рослини, картини і килим під ногами додадуть затишку і комфорту під час роботи.
Релакс
Якщо ви робите кабінету просторому приміщенні – відведіть місце під зону відпочинку і розслаблення. Він може стати невеликим затишним куточком для натхнення.
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