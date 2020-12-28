Останніми роками дистанційна робота стала нормою, тому кабінет у квартирі – не просто примха, а необхідність.

Які моменти потрібно враховувати, плануючи робочий кабінет вдома, розповідає design_dizart в Instagram.

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У наш вік фрілансу і віддаленої роботи, кабінет у квартирі вже стає нормою. Неважливо, виділена ціла кімната для кабінету або маленький куточок, існує кілька моментів про які не варто забувати, – відзначили в design_dizart.

Що потрібно врахувати при облаштуванні робочого кабінету

Ергономіка

Меблі мають бути підібрані саме під вас. Висота столу, м'якість крісла і навіть полиці(вони повинні розміщуватися на відстані витягнутої руки) необхідно продумати на етапі планування.

мають бути підібрані саме під вас. Висота столу, м'якість крісла і навіть полиці(вони повинні розміщуватися на відстані витягнутої руки) необхідно продумати на етапі планування. За робочим кріслом має бути достатньо місця .

. Зробіть ящики або полиці для документів.

Передбачте місце для необхідної техніки.

Врахуйте важливі нюанси на етапі планування / Фото happymodern

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Техніка

Заздалегідь продумайте, яка техніка вам знадобиться. У плані потрібно врахувати розміщення розеток під необхідні гаджети.

Стіл

Не рекомендується ставити робочий стіл спиною до дверей.

Якщо стіл розміщений спиною до вікна – створюється темний куток, що призводить до погіршення зору.

Освітлення

Важливо передбачити не тільки центральне освітлення, але і світло над робочим столом.

Палітра кольорів

У кабінеті рекомендується використовувати нейтральні відтінки – вони не перевантажують зір.

Декор

Щоб кабінет був затишним містечком у будинку, використовуйте правильний декор. Живі рослини, картини і килим під ногами додадуть затишку і комфорту під час роботи.

Релакс

Якщо ви робите кабінету просторому приміщенні – відведіть місце під зону відпочинку і розслаблення. Він може стати невеликим затишним куточком для натхнення.