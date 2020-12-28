В последние годы удаленная работа стала нормой, поэтому кабинет в квартире – не просто прихоть, а необходимость.

Какие моменты нужно учитывать, планируя рабочий кабинет дома, рассказывает design_dizart в Instagram.

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В наш век фриланса и удаленной работы, кабинет в квартире уже становится нормой. Неважно, выделена ли целая комната для кабинета или маленький уголок, существует несколько моментов о которых не стоит забывать, – отметили в design_dizart.

Что нужно учесть при обустройстве рабочего кабинета

Эргономика

Мебель должна быть подобрана именно под вас. Высота стола, мягкость кресла и даже полки (они должны размещаться на расстоянии вытянутой руки) необходимо продумать на этапе планирования.

должна быть подобрана именно под вас. Высота стола, мягкость кресла и даже полки (они должны размещаться на расстоянии вытянутой руки) необходимо продумать на этапе планирования. За рабочим креслом должно быть достаточно места.

Сделайте ящики или полки для документов.

Предусмотрите место для необходимой техники.

Учтите важные нюансы на этапе планирования / Фото happymodern

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Техника

Заранее продумайте, какая техника вам понадобится. В плане нужно учесть размещение розеток под необходимы гаджеты.

Стол

Не рекомендуется ставить рабочий стол спиной к двери.

Если стол размещен спиной к окну – создается темный угол, что приводит к ухудшению зрения.

Освещение

Важно предусмотреть не только центральное освещение, но и свет над рабочим столом.

Палитра цветов

В кабинете рекомендуется использовать нейтральные оттенки – они не перегружают зрение.

Декор

Чтобы кабинет был уютным местечком в доме, используйте правильный декор. Живые растения, картины и ковер под ногами придадут уюта и комфорта во время работы.

Релакс

Если вы делаете кабинет в просторном помещении – отведите место под зону отдыха и расслабления. Он может стать небольшим уютным уголком для вдохновения.