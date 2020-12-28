Рабочий кабинет в квартире: что нужно учесть
В последние годы удаленная работа стала нормой, поэтому кабинет в квартире – не просто прихоть, а необходимость.
Какие моменты нужно учитывать, планируя рабочий кабинет дома, рассказывает design_dizart в Instagram.
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В наш век фриланса и удаленной работы, кабинет в квартире уже становится нормой. Неважно, выделена ли целая комната для кабинета или маленький уголок, существует несколько моментов о которых не стоит забывать, – отметили в design_dizart.
Что нужно учесть при обустройстве рабочего кабинета
Эргономика
- Мебель должна быть подобрана именно под вас. Высота стола, мягкость кресла и даже полки (они должны размещаться на расстоянии вытянутой руки) необходимо продумать на этапе планирования.
- За рабочим креслом должно быть достаточно места.
- Сделайте ящики или полки для документов.
- Предусмотрите место для необходимой техники.
Учтите важные нюансы на этапе планирования / Фото happymodern
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Техника
Заранее продумайте, какая техника вам понадобится. В плане нужно учесть размещение розеток под необходимы гаджеты.
Стол
- Не рекомендуется ставить рабочий стол спиной к двери.
- Если стол размещен спиной к окну – создается темный угол, что приводит к ухудшению зрения.
Освещение
Важно предусмотреть не только центральное освещение, но и свет над рабочим столом.
Палитра цветов
В кабинете рекомендуется использовать нейтральные оттенки – они не перегружают зрение.
Декор
Чтобы кабинет был уютным местечком в доме, используйте правильный декор. Живые растения, картины и ковер под ногами придадут уюта и комфорта во время работы.
Релакс
Если вы делаете кабинет в просторном помещении – отведите место под зону отдыха и расслабления. Он может стать небольшим уютным уголком для вдохновения.
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