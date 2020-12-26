Іноді інтер'єру не вистачає родзинки і індивідуальності. Це можна виправити за допомогою живих рослин.

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Лаванда

Цю польову рослину знають всі. Її неповторний легкий і ненав'язливий аромат заспокоює і розслабляє, тому часто є складовою багатьох аромасаше. Лаванду також додають у чай ​​і навіть в деякі страви. Рослина квітне красивими фіолетово-блакитними квіточками, тому може стати стильною прикрасою інтер'єру. Важливо врахувати, що лаванда – рослина примхлива і вимагає догляду. Вона не любить надмірний полив, але й посуху переносить важко. Тому поливайте її часто, але потроху. Рекомендується використовувати дренаж – він прибере зайву вологу. Тримати лаванду краще ув світлому місці.

Лаванда – одна з найвідоміших рослин / Фото freepik

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Запашна герань

Ця рослина має яскраві суцвіття і цвіте практично цілий рік. Герань очищає повітря, відлякує комах і має противірусні властивості. Крім того, вона не вимоглива в догляді – поливайте її в міру висихання грунту і не обприскуйте. Відзначимо, що герань має сильний запах. Тому обов'язково подивіться рослину в магазині. Це дозволить вам підібрати той сорт, який сподобається найбільше. За словами садівників, герань (залежно від сорту) може пахнути яблуками, лимонами і навіть мускатним горіхом.

Запашна герань має кілька сортів / Фото stroy-podskazka

Орегано (Ароматна материнка)

Орегано є однією з популярних трав, яка використовується в італійській кухні у вигляді приправи. Вирощується вона на грядці, однак ніхто не забороняє посадити її в горщик і тримати в квартирі або будинку. Купіть в магазині насіння або вже пророслий кущик. Поливати його потрібно помірно, раз на 4 дні. Ця красиве рослина прикрасить ваш інтер'єр, та й приправа завжди буде під рукою.

Ароматна материнка стане прекрасним доповненням інтер'єру / Фото shkolazhizni