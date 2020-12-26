Рослини для квартири з неповторним ароматом: 3 ідеї з фото
Іноді інтер'єру не вистачає родзинки і індивідуальності. Це можна виправити за допомогою живих рослин.
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Лаванда
Цю польову рослину знають всі. Її неповторний легкий і ненав'язливий аромат заспокоює і розслабляє, тому часто є складовою багатьох аромасаше. Лаванду також додають у чай і навіть в деякі страви. Рослина квітне красивими фіолетово-блакитними квіточками, тому може стати стильною прикрасою інтер'єру. Важливо врахувати, що лаванда – рослина примхлива і вимагає догляду. Вона не любить надмірний полив, але й посуху переносить важко. Тому поливайте її часто, але потроху. Рекомендується використовувати дренаж – він прибере зайву вологу. Тримати лаванду краще ув світлому місці.
Лаванда – одна з найвідоміших рослин / Фото freepik
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Запашна герань
Ця рослина має яскраві суцвіття і цвіте практично цілий рік. Герань очищає повітря, відлякує комах і має противірусні властивості. Крім того, вона не вимоглива в догляді – поливайте її в міру висихання грунту і не обприскуйте. Відзначимо, що герань має сильний запах. Тому обов'язково подивіться рослину в магазині. Це дозволить вам підібрати той сорт, який сподобається найбільше. За словами садівників, герань (залежно від сорту) може пахнути яблуками, лимонами і навіть мускатним горіхом.
Запашна герань має кілька сортів / Фото stroy-podskazka
Орегано (Ароматна материнка)
Орегано є однією з популярних трав, яка використовується в італійській кухні у вигляді приправи. Вирощується вона на грядці, однак ніхто не забороняє посадити її в горщик і тримати в квартирі або будинку. Купіть в магазині насіння або вже пророслий кущик. Поливати його потрібно помірно, раз на 4 дні. Ця красиве рослина прикрасить ваш інтер'єр, та й приправа завжди буде під рукою.
Ароматна материнка стане прекрасним доповненням інтер'єру / Фото shkolazhizni
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