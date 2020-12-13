Інтер'єр вашої квартири або будинку може бути теплим і затишним навіть в холодну пору року, коли за вікном мороз або сльота.

Які аромати привнесуть тепла в інтер'єр, розповідає Нерухомість 24.

Читайте Як створити гарну композицію в інтер'єрі: 3 головних правила

Кава

Свіжозварена кави має божественний аромат. Особливо вдома його оцінять кавомани. При виборі напою орієнтуйтеся на власний смак.

Кавомани оцінять аромат у себе вдома / Фото kofein24

Ваніль

Неймовірний солодкий запах ванілі є одним з найзатишніших. З цією пряністю існує безліч ароматизаторів і саше, які дозволять вам створити неповторний теплий інтер'єр.

Аромат ванілі – один з найпопулярніших для використання вдома / Фото vokrugsveta

Цікаво Де знайти місце для новорічної ялинки у маленькій квартирі: 4 ідеї

Кориця

Ця пряність є дуже популярним інгредієнтом для десертів і випічки – все завдяки приємному аромату. Кориця вважається більш зимовим варіантом, адже асоціюється з гарячим глінтвейном і наближенням Нового року та Різдва. Вона наповнює будинок приємним пряним ароматом.

Кориця – зимовий аромат / Фото rsute