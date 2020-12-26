Иногда интерьеру не хватает изюминки и индивидуальности. Это можно исправить с помощью живых растений.

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Лаванда

Это полевое растение знают все. Ее неповторимый легкий и ненавизчивый аромат успокаивает и расслабляет, поэтому часто является составляющей многих аромасаше. Лаванду также добавляют в чай и даже в некоторые блюда. Растение цвет красивыми фиолетово-голубыми цветочками, поэтому может стать стильным украшением интерьера. Важно учесть, что лаванда – растение капризное и требует ухода. Оно не любит чрезмерный полив, но и засуху переносит тяжело. Поэтому поливайте его часто, но по чуть-чуть. Рекомендуется использовать дренаж – он уберет лишнюю влагу. Держать лаванду лучше в светлом месте.

Лаванда – одно из самых известных растений / Фото freepik

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Душистая герань

Это растение имеет яркие соцветия и цветет практически круглый год. Герань очищает воздух, отпугивает насекомых и обладает противовирусными свойствами. Кроме того, она не требовательна в уходе – поливайте ее по мере высыхания грунта и не опрыскивайте. Отметим, что герань имеет сильный запах. Поэтому обязательно посмотрите растение в магазине. Это позволит вам подобрать тот сорт, который понравится больше всего. По словам садоводов, герань (в зависимости от сорта) может пахнуть яблоками, лимонами и даже мускатным орехом.

Душистая герань имеет несколько сортов / Фото stroy-podskazka

Орегано (Ароматная душица)

Орегано является одной из популярных трав, которая используется в итальянской кухне в виде приправы. Выращивается она на грядке, однако никто не запрещает посадить ее в горшок и держать в квартире или доме. Купите в магазине семена или уже проросший кустик. Поливать его нужно умеренно, раз в 4 дня. Это красивое растение украсит ваш интерьер, да и приправа всегда будет под рукой.

Ароматная душица станет прекрасным дополнением интерьера / Фото shkolazhizni