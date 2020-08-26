Рослини у ванній кімнаті: що вибрати
Живі рослини у ванній кімнаті – ідея, яка викликає безліч суперечок. Хтось вважає, що вазонам в санвузлі не місце, хтось же, навпаки, підтримує такий декор.
Які рослини зможуть існувати в умовах підвищеної вологості і освіжити ванну кімнату, пише dom.ria.
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Необхідні умови
- Місце. Більшість ванних кімнат (особливо у квартирах) відрізняються досить скромною площею. Важливо виділити місце, де буде стояти вазон.
- Відстань від нагрівальних елементів (бойлера, рушникосушки). При високій температурі рослина може загинути.
- Відсутність контакту з хімічними засобами. Мило, шампунь, миючі та чистячі засоби можуть погубити рослину.
- Освітлення. Так як у більшості ванних кімнат немає вікон, доведеться встановити лампи денного світла або LED-світильники.
- Вентиляція. Не всі рослини переносять підвищену вологість або протяги.
Де розташувати
- на стільниці, раковини або полиці на рівні раковини;
- на стіні (у підвісних кашпо або на канатах);
- на тумбі або підвісних полицях;
- на підлозі (варіант для високих рослин в важких горщиках).
Слідкуйте, щоб на рослини не потрапляли хімзасоби / Фото floristics
Які рослини можна купити для ванної кімнати
Алое вера
Одна з найпопулярніших рослин. Відома цілющими властивостями. Алое потребує яскравого і непрямого світла – про це потрібно подбати до купівлі вазона.
Орхідея
Тепле і вологе повітря у ванній лише посприяє її росту. Розміщувати вазони рекомендується поруч з дзеркалом.
Орхідея стане прикрасою будь-якої ванної кімнати / Фото flora2000
Сансевієрія (у народі – "тещин язик")
Ця рослина просте у догляді і легко переносить недолік світла і поливу. Сансевієрія виробляє кисень, очищає повітря і нейтралізує формальдегіди, які входять до складу великій побутової хімії.
Аспідастра висока
Рослина любить тінь, тому стане хорошим варіантом для ванних без вікна. Важливо врахувати, що Аспідастра потребує регулярного і помірного поливу.
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Калатея
Вимагає регулярного поливу і обприскування. Ставити краще в півтінь.
Мох
Може існувати практично без світла. Красиво виглядає з декоративним камінням.
Зелений мох гармонійно виглядає у ванній / Фото stanok
Плющ
За рахунок своєї особливості витися, відмінно виглядатиме у маленьких кашпо на стінах або полицях.
У ванній кімнаті зможуть жити і інші рослини такі як: бамбук, драцена, хлорофітум. Вони можуть стати тією самою родзинкою приміщення, яка зробить його затишній і теплій.