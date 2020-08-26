Живі рослини у ванній кімнаті – ідея, яка викликає безліч суперечок. Хтось вважає, що вазонам в санвузлі не місце, хтось же, навпаки, підтримує такий декор.

Які рослини зможуть існувати в умовах підвищеної вологості і освіжити ванну кімнату, пише dom.ria.

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Необхідні умови

Місце . Більшість ванних кімнат (особливо у квартирах) відрізняються досить скромною площею. Важливо виділити місце, де буде стояти вазон.

. Більшість ванних кімнат (особливо у квартирах) відрізняються досить скромною площею. Важливо виділити місце, де буде стояти вазон. Відстань від нагрівальних елементів (бойлера, рушникосушки). При високій температурі рослина може загинути.

(бойлера, рушникосушки). При високій температурі рослина може загинути. Відсутність контакту з хімічними засобами . Мило, шампунь, миючі та чистячі засоби можуть погубити рослину.

. Мило, шампунь, миючі та чистячі засоби можуть погубити рослину. Освітлення. Так як у більшості ванних кімнат немає вікон, доведеться встановити лампи денного світла або LED-світильники.

Так як у більшості ванних кімнат немає вікон, доведеться встановити лампи денного світла або LED-світильники. Вентиляція. Не всі рослини переносять підвищену вологість або протяги.

Де розташувати

на стільниці, раковини або полиці на рівні раковини;

на стіні (у підвісних кашпо або на канатах);

на тумбі або підвісних полицях;

на підлозі (варіант для високих рослин в важких горщиках).

Слідкуйте, щоб на рослини не потрапляли хімзасоби / Фото floristics​

Які рослини можна купити для ванної кімнати

Алое вера

Одна з найпопулярніших рослин. Відома цілющими властивостями. Алое потребує яскравого і непрямого світла – про це потрібно подбати до купівлі вазона.

Орхідея

Тепле і вологе повітря у ванній лише посприяє її росту. Розміщувати вазони рекомендується поруч з дзеркалом.

Орхідея стане прикрасою будь-якої ванної кімнати / Фото flora2000

Сансевієрія (у народі – "тещин язик")

Ця рослина просте у догляді і легко переносить недолік світла і поливу. Сансевієрія виробляє кисень, очищає повітря і нейтралізує формальдегіди, які входять до складу великій побутової хімії.

Аспідастра висока

Рослина любить тінь, тому стане хорошим варіантом для ванних без вікна. Важливо врахувати, що Аспідастра потребує регулярного і помірного поливу.

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Калатея

Вимагає регулярного поливу і обприскування. Ставити краще в півтінь.

Мох

Може існувати практично без світла. Красиво виглядає з декоративним камінням.

Зелений мох гармонійно виглядає у ванній / Фото stanok

Плющ

За рахунок своєї особливості витися, відмінно виглядатиме у маленьких кашпо на стінах або полицях.

У ванній кімнаті зможуть жити і інші рослини такі як: бамбук, драцена, хлорофітум. Вони можуть стати тією самою родзинкою приміщення, яка зробить його затишній і теплій.