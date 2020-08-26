Живые растения в ванной комнате – идея, вызывающая множество споров. Кто-то считает, что вазонам в санузле не место, кто-то же, напротив, поддерживает такой декор.

Какие растения смогут существовать в условиях повышенной влажности и освежить ванную комнату, пишет dom.ria.

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Необходимые условия

Место . Многие ванные комнаты (особенно в квартирах) отличаются довольно скромной площадью. Важно выделить место, где будет стоять вазон.

. Многие ванные комнаты (особенно в квартирах) отличаются довольно скромной площадью. Важно выделить место, где будет стоять вазон. Удаленность от нагревательных элементов (бойлера, полотенцесушителя). При высокой температуре растение может погибнуть.

(бойлера, полотенцесушителя). При высокой температуре растение может погибнуть. Отсутствие контакта с химическими средствами . Мыло, шампунь, моющие и чистящие средства могут погубить растение.

. Мыло, шампунь, моющие и чистящие средства могут погубить растение. Освещение . Так как в большинстве ванных комнат нет окон, придется установить лампы дневного света или LED-светильники.

. Так как в большинстве ванных комнат нет окон, придется установить лампы дневного света или LED-светильники. Вентиляция. Не все растения переносят повышенную влажность или сквозняки.

Где расположить

на столешнице, раковине или полке на уровне раковины;

на стене (в подвесных кашпо или на канатах);

на тумбе или подвесных полках;

на полу (вариант для высоких растений в тяжелых горшках).

Следите, чтобы на растения не попадали химсредства / Фото floristics

Какие растения можно купить для ванной комнаты

Алоэ вера

Одно из самых популярных растений. Известно целительными свойствами. Алоэ нуждается в ярком и непрямом свете – об этом нужно позаботится до покупки вазона.

Орхидея

Теплый и влажный воздух в ванной только поспособствует ее росту. Размещать вазоны рекомендуется рядом с зеркалом.

Орхидея станет украшением любой ванной комнаты / Фото flora2000

Сансевиерия (в народе – "тещин язык")

Это растение простое в уходе и легко переносит недостаток света и полива. Сансевиерия производит кислород, очищает воздух и нейтрализует формальдегиды, которые входят в состав многой бытовой химии.

Аспидастра высокая

Растение любит тень, поэтому станет хорошим вариантом для ванных без окна. Важно учесть, что Аспидастра нуждается в регулярном и умеренном поливе.

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Калатея

Требует регулярного полива и опрыскивание. Ставить лучше в полутень.

Мох

Может существовать практически без света. Красиво смотрится с декоративными камнями.

Зеленый мох гармонично смотрится в ванной / Фото stanok

Плющ

За счет своей особенности виться, отлично будет смотреться в маленьких кашпо на стенах или полках.

В ванной комнате смогут жить и другие растения такие как: бамбук, драцена, хлорофитум. Они могут стать той самой изюминкой помещения, которая сделает его уютной и теплой.