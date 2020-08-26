Растения в ванной комнате: что выбрать
Живые растения в ванной комнате – идея, вызывающая множество споров. Кто-то считает, что вазонам в санузле не место, кто-то же, напротив, поддерживает такой декор.
Какие растения смогут существовать в условиях повышенной влажности и освежить ванную комнату, пишет dom.ria.
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Необходимые условия
- Место. Многие ванные комнаты (особенно в квартирах) отличаются довольно скромной площадью. Важно выделить место, где будет стоять вазон.
- Удаленность от нагревательных элементов (бойлера, полотенцесушителя). При высокой температуре растение может погибнуть.
- Отсутствие контакта с химическими средствами. Мыло, шампунь, моющие и чистящие средства могут погубить растение.
- Освещение. Так как в большинстве ванных комнат нет окон, придется установить лампы дневного света или LED-светильники.
- Вентиляция. Не все растения переносят повышенную влажность или сквозняки.
Где расположить
- на столешнице, раковине или полке на уровне раковины;
- на стене (в подвесных кашпо или на канатах);
- на тумбе или подвесных полках;
- на полу (вариант для высоких растений в тяжелых горшках).
Следите, чтобы на растения не попадали химсредства / Фото floristics
Какие растения можно купить для ванной комнаты
Алоэ вера
Одно из самых популярных растений. Известно целительными свойствами. Алоэ нуждается в ярком и непрямом свете – об этом нужно позаботится до покупки вазона.
Орхидея
Теплый и влажный воздух в ванной только поспособствует ее росту. Размещать вазоны рекомендуется рядом с зеркалом.
Орхидея станет украшением любой ванной комнаты / Фото flora2000
Сансевиерия (в народе – "тещин язык")
Это растение простое в уходе и легко переносит недостаток света и полива. Сансевиерия производит кислород, очищает воздух и нейтрализует формальдегиды, которые входят в состав многой бытовой химии.
Аспидастра высокая
Растение любит тень, поэтому станет хорошим вариантом для ванных без окна. Важно учесть, что Аспидастра нуждается в регулярном и умеренном поливе.
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Калатея
Требует регулярного полива и опрыскивание. Ставить лучше в полутень.
Мох
Может существовать практически без света. Красиво смотрится с декоративными камнями.
Зеленый мох гармонично смотрится в ванной / Фото stanok
Плющ
За счет своей особенности виться, отлично будет смотреться в маленьких кашпо на стенах или полках.
В ванной комнате смогут жить и другие растения такие как: бамбук, драцена, хлорофитум. Они могут стать той самой изюминкой помещения, которая сделает его уютной и теплой.