Розетки и выключатели – важный момент, на который нужно обратить внимание на этапе планирования ремонта в квартире.

В каждой комнате должно быть достаточное количество розеток и выключателей – это залог комфортного проживания. Где их нужно разместить, рассказывает 24 канал.

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Сколько розеток и выключателей нужно

Для того чтобы определить количество розеток для квартиры, нарисуйте план комнат и тщательно продумайте расстановку. В комнате нужна розетка для каждого прибора и еще 2-3 запасных (ведь количество техники для дома растет). Такая же ситуация со светильниками – по одному на каждый осветительный прибор + еще 1-2 слота.

Размещение розеток нужно спланировать до начала ремонта / Фото sdelano

Где разместить

Розетки, как правило, размещают над плинтусом или на уровне бедра. Первый вариант подойдет для напольных светильников и часто используемой бытовой техники. Вторая высота – отличное решение для приборов, которые находятся выше. Выключатели устанавливают на уровне опущенной руки – около 80-90 см от пола.

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Розетки на кухне

Все бытовые приборы (электрочайник, торстер, холодильник, СВЧ-печь, посудомоечная машина, кондиционер, духовой шкаф, кофемашина) должны иметь индивидуальную розетку. Кроме того, нужно продумать не менее 3 слотов под другую технику (мультиварку, блендер и пр.). Их можно встроить в навесной шкафчик или столешницу. Важно все розетки размещать недалеко от бытовой техники. Относительно выключателей – в кухне достаточно одного для люстры и еще одного – для дополнительного освещения.

На кухне необходимо сделать свободные слоты для дополнительной техники / Фото gid-str

В других комнатах электроточки должны быть продуманы под каждый часто используемый прибор + два-три свободных слота. Выключатели лучше размещать у входа. В спальне будут уместны проходные выключатели.

Помните, что количество и расположение розеток и выключателей повлияет на комфортность проживания в квартире. Лучше сделать сразу больше электроточек, чтобы после завершения ремонта не пришлось добавлять новые.