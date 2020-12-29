Для того щоб на кухні було легко готувати і приємно знаходитися, потрібно продумати все до дрібниць.

Секрети ідеальної кухні з островом, розкрили дизайнери інтер'єру з in_design.studio в Instagram.

Читайте Кухонні фасади: які кращі та від чого залежить вибір

Основні секрети кухні з островом

Плануючи кухню з островом, потрібно розуміти, що її основна ідея – функціональність, комфорт і компактність. Все, що знадобиться вам, має розміщуватись на відстані витягнутої руки.

Острів – це багатофункціональний стіл, розташований у центрі кухні, для того, щоб було зручно переміщатися в рамках "робочого трикутника" (холодильник, раковина, місце готування), – пояснили дизайнери інтер'єру.

Стандартний острів виконується в розмірах: висота – 900 мм, ширина – понад 1 метра, довжина – 0,6-1,5 м і більше.

Кухня з островом – це стильно і функціонально / Фото legko

Цікаво Ремонт кухні: 4 пункти, на яких не можна економити

Простір, на якому розміщується острів, має займати не більше ніж 10% загальної площі кухні. Крім того, важливо врахувати, що проходи навколо острова повинні бути не менше 1 м в ширину, інакше приміщення здаватиметься перевантаженим.

Кухонний острів буває трьох форм:

Прямокутна – найпоширеніший вид. Він відмінно вписується вписується в невеликі витягнуті простори. Квадратна – підходить для квадратних і П-образних кухонь. П-образна – дозволяє розмістити максимум робочої поверхні і обладнання.

Кухонний острів можна виконати в одній з трьох форм / Фото ivd​