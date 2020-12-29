Для того чтобы на кухне было легко готовить и приятно находиться, нужно продумать все до мелочей.

Секреты идеальной кухни с островом, раскрыли дизайнеры интерьера из in_design.studio в Instagram.

Читайте Кухонные фасады: какие лучше и от чего зависит выбор

Основные секреты кухни с островом

Планируя кухню с островом, нужно понимать, что ее основная идея – функциональность, комфорт и компактность. Все, что понадобится вам, должно размещаться на расстоянии вытянутой руки.

Остров – это многофункциональный стол, расположенный в центре кухни, для того, чтобы было удобно перемещаться в рамках "рабочего треугольника" (холодильник, раковина, место готовки), – пояснили дизайнеры интерьера.

Стандартный остров выполняется в размерах: высота – 900 мм, ширина – свыше 1 метра, длина – 0,6-1,5 м и более.

⠀

Кухня с островом – это стильно и функционально / Фото legko

Интересно Ремонт кухни: 4 пункта, на которых нельзя экономить

Пространство, на котором размещается остров, должно занимать не более чем 10% общей площади кухни. Кроме того, важно учесть, что проходы вокруг острова должны быть не менее 1 м в ширину, иначе помещение покажется перегруженным.

Кухонный остров бывает трех форм:

Прямоугольная – самый распространенный вид. Он отлично вписывается вписывается в небольшие вытянутые пространства. Квадратная – подходит для квадратных и П-образных кухонь. П-образная – позволяет разместить максимум рабочей поверхности и оборудования.

Кухонный остров можно выполнить в одной из трех форм / Фото ivd