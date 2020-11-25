Если вы решили делать ремонт в квартире или доме, первое, что нужно сделать – определиться со списком работ и бюджетом.

Как рассчитать стоимость ремонта, рассказала дизайнер интерьера Виктория Дронова в своем Instagram.

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Как рассчитать, сколько будет стоить ремонт? Просто сложите все затраты, необходимые для следующих покупок, – отметила Дронова.

Список необходимых покупок для ремонта

1. Отделочные материалы (напольные покрытия, обои или краска для стен, плитка в ванную).

2. Мебель в каждую комнату.

3. Кухонный гарнитур.

4. Сантехника для санузла и ванной комнаты.

5. Бытовая техника (холодильник, стиральная машинка, микроволновая печь, варочная поверхность, кондиционер и пр.).

Все покупки для квартиры или дома должны быть включены в бюджет / Фото topdom

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6. Освещение (необходимо просчитать все люстры, бра, торшеры, светильники).

7. Электрика (провода, розетки, выключатели).

8. Декор и текстиль (шторы, ковры, покрывала, вазы и др.).