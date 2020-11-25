Расчет стоимости ремонта: какие пункты нужно учесть
Если вы решили делать ремонт в квартире или доме, первое, что нужно сделать – определиться со списком работ и бюджетом.
Как рассчитать стоимость ремонта, рассказала дизайнер интерьера Виктория Дронова в своем Instagram.
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Как рассчитать, сколько будет стоить ремонт? Просто сложите все затраты, необходимые для следующих покупок, – отметила Дронова.
Список необходимых покупок для ремонта
1. Отделочные материалы (напольные покрытия, обои или краска для стен, плитка в ванную).
2. Мебель в каждую комнату.
3. Кухонный гарнитур.
4. Сантехника для санузла и ванной комнаты.
5. Бытовая техника (холодильник, стиральная машинка, микроволновая печь, варочная поверхность, кондиционер и пр.).
Все покупки для квартиры или дома должны быть включены в бюджет / Фото topdom
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6. Освещение (необходимо просчитать все люстры, бра, торшеры, светильники).
7. Электрика (провода, розетки, выключатели).
8. Декор и текстиль (шторы, ковры, покрывала, вазы и др.).
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