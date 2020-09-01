Вибір меблів – питання непросте. Саме від них залежить, наскільки квартира комфортна, затишна і функціональна.

Для кожної кімнати меблі підбирається з урахуванням певних нюансів, розповідає 24 канал.

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Меблі для кухні

Для того щоб вибрати меблі для кухні, необхідно визначитися, як саме буде використовуватися приміщення. Це може бути приготування їжі для великої родини, романтичні вечері для двох або ж мінімальне приготування. В останньому випадку, не буде потрібна велика робоча зона і безліч побутової техніки. Якщо ж кухня розрахована для збору друзів, тоді знадобиться диванна зона і продумана робоча поверхня. Для того щоб визначитися з меблями, накресліть схему, де будуть вказані параметри приміщення, розташування комунікацій і особисті переваги. Таким чином, ви зможете наочно розташувати мийку, кухонний гарнітур, побутову техніку та інші необхідні елементи кухні.

Меблі для кухні потрібно підбирати з урахуванням планів на приміщення / Фото Pinterest

Меблі для спальні

Головний предмет спальні – ліжко. Вона повинна бути не тільки красивою, але і зручною. Перед покупкою, обов'язково зробіть виміри кімнати, намалюйте схему і намітьте на ній розміри ліжка. Так ви зможете знати, що ліжко займає не дуже багато місця. Ретельно підбирайте матрац – від цього залежить здоров'я. Крім ліжка, в спальні можна розташувати туалетний столик, шафа, комод, приліжкові тумбочки.

Меблі для спальні повинні бути зручними / Фото Roomble

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Меблі для дитячої кімнати

Тут важливо звернути увагу на безпеку, екологічність, якість і ергономіку. Рекомендується вибирати меблі з натуральних матеріалів, на яку надаються сертифікати якості. Важливо пам'ятати, що діти ростуть швидко, тому краще приглядат все з розрахунком "на виріст" або вибирати моделі-трансформери.

Меблі в дитячу кімнату краще підбирати з розрахунком "на виріст" / Фото Pinterest

Меблі для вітальні

Тут, як і в випадку з кухнею, необхідно визначити головне призначення кімнати. Можна поставити диван і домашній кінотеатр, або ж диван, камін і стіл, або диван, книжкову шафу і ТБ. Залежно від цього нюансу, намалюйте план приміщення. У вітальні також можуть бути серванти, буфети, стелажі, комоди, робоче місце – все залежить від ваших побажань.

Меблі у вітальню підбираються із урахуванням того, як використовуватиметься кімната / Фото houser

Меблі для ванної кімнати

Основним предметом у ванній вважається тумба. Найчастіше вона комплектується умивальником. Важливо орієнтуватися на розміри приміщення – тумба повинна легко розміщуватися, щоб не заважати відкриванню дверей або побутової техніки. Також можна встановити пенал для різних дрібниць.

Меблі для ванної мають бути функціональними / Фото remontbp

Вибираючи меблі, пам'ятаєте, що важливий не тільки її зовнішній вигляд, а й зручність, практичність і функціональність.