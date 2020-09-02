Схема расстановки предметов мебели в гостиной квартиры или дома зависит от площади и формы комнаты.

Правильное расположение мебели обеспечит домашний уют, комфорт и функциональность, пишет dom.ria.

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Гостиная может быть разного размера и формы. К каждому помещению подбирается индивидуальная расстановка мебели. Рассмотрим несколько вариантов.

Симметрия

В симметричной расстановке в первую очередь обозначается визуальный центр комнаты. Это может быть камин, ТВ или журнальный столик. От центра по обе стороны на одинаковом расстоянии размещается остальная мебель. Это могут быть пуфы, стулья, кресла или диван. Все предметы должны быть выдержаны в одном стиле. Такой вариант расстановки отлично подойдет для квадратных и прямоугольных помещений.

Симметричная расстановка – самый популярный вариант размещения мебели в гостиной / Фото bezkovrov

Асимметрия

Асимметрия – размещение без правил. Всю мебель можно расставлять в любом порядке, главное – визуальное равновесие между крупными и мелкими предметами. Подойдет для современных стилей, так как минимализм, лофт, контемпорари и пр., и отлично впишется в помещение любой формы.

Асимметрия – размещение мебель без правил / Фото bezkovrov

Круговая расстановка

Обязательно необходимо определить визуально центр комнаты. Это может быть журнальный столик или даже люстра. Все предметы размещают по кругу на одинаковом расстоянии друг от друга. Таким образом, создается идеальная зона отдыха. Вариант расстановки подойдет для просторных помещений любой формы, кроме вытянутой прямоугольной.

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П-образная расстановка

Все предметы мебели размещаются группой в виде буквы "П" возле визуального центра комнаты (камин, ТВ или панорамное окно). Вариант не подойдет для небольших помещений, а также для гостиных вытянутой формы.

П-образная расстановка – вариант для просторных гостиных / Фото Pinterest

Диагональная расстановка

В этом варианте мебель размещается по диагонали или под углом к стенам. Важно учитывать, что при такой расстановке теряется много места, поэтому лучше использовать ее для просторных комнат и квартир-студий.

Зональная расстановка

Отличная идея, если нужно разделить большую гостиную на несколько зон. В таком случае создается несколько координационных центров. К примеру, у камина или окна можно поставить пару кресел и кофейный столик, напротив телевизора – диван, кресла и столики буквой "П", у стены – рабочий стол. Описанная схема используется в современных стилях интерьера.

Зонирование – прием для разделение комнаты на зоны / Фото bezkovrov

Что учесть перед расстановкой мебели

Первое, что необходимо сделать, – составить план-схему положения каждого предмета, который будет находиться в комнате. Это можно воплотить даже на обычном листе бумаги в клетку. Схема позволит вам просчитать все нюансы и параметры мебели. Не забывайте, что между всеми предметами должно быть правильное расстояние. Между столиками и мягкой мебелью – минимум 50 см, от дивана до телевизора – от 1,8 до 3 м. По возможности откажитесь от массивных шкафов-купе в гостиных.



