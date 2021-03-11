Розташування вікон у новобудові: що врахувати, купуючи квартиру

Джерело:Інстаграм Анни Пашковської
Вибираючи квартиру у новому будинку, особливу увагу потрібно приділити вікнам. Від їх розташування залежить не тільки комфорт, але і здоров'я.
Які особливості, переваги та недоліки у вікон з видом на захід, південь, північ і схід – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Пашковська.
Читайте Як підібрати ідеальні кольори для стін у квартирі: інструкція від дизайнерки інтер'єру
При виборі квартири дуже важливо звернути увагу на розташування вікон у будинку. Від цього залежить освітлення і рівномірний розподіл тепла у кімнатах. А це в свою чергу впливає на ваш настрій, працездатність, відчуття затишку і навіть здоров'я,
– зазначила Пашковська.
Вона пояснила, що найчастіше люди вважають, що "вікна на північ – погано, вікна на південь – добре", проте не все так просто.
За словами дизайнерки інтер'єру, цей варіант вважається найсприятливішою стороною. Пояснюється це дуже просто – на сході сходить сонце. Тому східні вікна – відмінне рішення для кухні і вітальні.
Кімнати з видом на південь – світлі і теплі у будь-яку пору року. Тут можна вирощувати зелені рослини, які люблять сонячне світло. Але є і мінус – влітку у таких приміщеннях буває душно і спекотно, тому краще всього передбачити кондиціонер. Не рекомендується в південних кімнатах розміщувати кухню.
Від розташування вікон залежить комфорт і затишок / Фото dzenokna
Цікаво Планування кухні: 5 важливих правил для власників
Незаперечний плюс північної сторони – прохолода і тінь у спекотні літні дні. Саме тому ця сторона світла ідеально підходить для кухні, оскільки приміщення нагрівається через готування. З недоліком тепла і світла взимку впораються лампи, обігрівачі та теплоізоляція,
– розповіла дизайнерка інтер'єру.
Вибираючи розташування вікон, враховуйте свій ритм життя / Фото oknoportal
Західні вікна – прекрасний варіант для тих, хто є "совою". Спальня у такій кімнаті дозволить добре висипатися вранці, адже сонце з'являється з полудня і до заходу. Також це рішення підійде для кабінету.
Підводячи підсумок, можу сказати, що розташування житлових зон щодо сторін світла має збігатися з вашим ритмом життя!
– резюмувала Анна Пашковська.