10 лайфхаков ленивой квартиры и дома: то, что точно вам понравится

Иногда мы упускаем из вида абсолютно очевидные вещи. Это касается, в том числе разных удобных приемов во время ремонта дома.

Этого можно избежать, если обратиться к профессионалам. Но если вы решили делать ремонт самостоятельно, эти 10 лайфхаков вам точно понравятся. Ими поделилась дизайнер интерьера Катя Лошакова.

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Очевидные вещи для дизайнера интерьера могут быть совершенно необычными для людей других сфер. Так оказалось с большинством этих маленьких лайфхаков,

– отметила Лошакова.

Что предусмотреть дома: лайфхаки

Мастер-выключатель

Предусмотрите единый выключатель у входа, который отключает свет во всей квартире. Такой же можно установить на розетки (важно: холодильник и WI-FI нужно исключить).

Один кран с проточной и питьевой водой

Дизайнер интерьера уточнила, что это функционально и удобно, ведь небольшой скрытый фильтр для воды намного лучше страшных бутылей.

Ручка входной двери с отпечатком пальца

Удивительное решение, которое показало свою эффективность во многих квартирах. Ключи можно больше не носить. Дополнительно, правда, лучше ставить замок для длительных поездок,

– добавила Катя Лошакова.

Беспроводная зарядка в столешнице прикроватной тумбы

Это удобно, ведь под ногами не будет никаких проводов.

Мелкая бытовая техника в шкафчиках с розетками

Для того чтобы не заставлять различными приборами рабочую поверхность, ее можно удобно разместить в шкафах, а для использования просто открывать дверки.

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Датчик протечки воды

Он является частью системы "Умный дом" и управляется со смартфона. В случае обнаружении большого количества воды перекрывает трубы.

Розетки с USB-выходами

Этот вариант позволит напрямую заряжать любые гаджеты и очень просто реализуется.

Робот-пылесос

Об этом изобретении можно не говорить. Пока вас нет дома, он сделает уборку.

Сушильная машина

Это удобно, функционально и практично. Можно забыть о раскладных сушках посреди квартиры.

Датчики движения для ночной подсветки

Классное решение для ванной или коридоров. Делаете подсветку на уровне ног (можно под навесной мебелью) и ставите на нее датчики. Ночью яркий свет не слепит и всем комфортно,

– резюмировала дизайнер интерьера.