Иногда в приступе шопоголизма мы приобретаем странные вещи, которые совсем не вписываются в стиль кухни, и только портят интерьер.

С какими предметами пора попрощаться, рассказывает Недвижимость 24.

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Различные аксессуары

Разные полотенца с яркими узорами, губки, тряпки, мыльницы и прочие предметы в кислотных цветах – первое, что портит вашу кухню. Все аксессуары должны быть из одной серии и соответствовать стилю помещения, тогда это будет выглядеть красиво. Если же нет возможности купить все из одной серии – уберите весь разнобой с видных мест.

Используйте на кухне предметы в одном стиле / Фото kuhni-nsk

Емкости

Все, что находится у вас на поверхностях, должно сочетаться между собой и вписываться в стиль кухни. Это правило касается в том числе емкостей для хранения как круп, так и бытовой химии. Если же предметы не сочетаются между собой, они выглядят странно и портят вид помещения.

Красивые емкости могут стать декором кухни / Фото vorota21vek

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Клеенка вместо скатерти

До сих пор многие используют на кухне хит 90-х – клеенку вместо скатерти. Если вы относитесь к числу таких людей – избавляйтесь от этой привычки. Сейчас есть красивые скатерти из качественных материалов, которые не нужно постоянно стирать.

Красивая скатерть украсит помещение / Фото modernplace

Декор

Если на кухне у вас постоянно мельтешат подхватки для штор, копилки, прихватки и прочий пестрый декор – пора очищать кухню. Уберите все лишнее – в моде – лаконичность и практичность.