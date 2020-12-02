Кирпичная стена, которая так полюбилась владельцам жилья, и дизайнерам интерьера, может смотреться по-разному.

С чем ее сочетать в интерьере, чтобы это выглядело стильно и необычно, рассказывает Недвижимость 24.

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Рисунок на стене

Свежее решение с использованием кирпича в интерьере – рисунок на стене. К примеру, это может быть карта мира. Подобный декор сделает комнату интересной и придаст ей индивидуальности. Важно сделать качественное освещение, которое подчеркнет текстуру. Также учитывайте, что подобная стена будет хорошо выглядеть не в каждом стиле. Если это лофт, дополните решение кожаным диваном или лаконичным столиком.

Дизайн Дины Удальцовой / Фото ivd

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Красный кирпич + белый кабанчик

Еще одна актуальная идея – комбинация шероховатого красного кирпича и глянцевой белой плитки. Подобное сочетание выглядит стильно и свежо. Белый глянец смягчает красный кирпич и позволяет получить интересный прием в интерьере.

Интересное сочетание придаст индивидуальности интерьеру / Фото birdhouse_blog, Instagram

Окрашенный кирпич

Красный и белый кирпич давно используется в интерьере и успел многим надоесть. Поэтому кирпич можно покрасить в любой цвет, который впишется в ваш интерьер. Текстура при этом останется, а необычный окрас привлечет внимание. Используйте оттенок, который дополнит интерьер.

Выберите цвет, который украсит интерьер / Фото inflatdesign, Instagram