В 2021 году в моде будут природные мотивы, натуральные материалы и живые растения.

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Тренды-2021

Модной тенденцией в 2021 году станет дизайн интерьера на основе природных материалов и флористических мотивов. Выбор всех элементов в интерьере будет связан именно с этими нюансами.

Цвета

Тренд на натуральность диктует все: песок, зелень, небо, коралл, море, дерево – все эти оттенки станут популярными в оформлении квартир и домов.

Натуральные цвета будут преобладать / Фото livemaster

Материалы

Природные материалы остаются актуальными. Теперь они сочетаются с современными холодными поверхностями – стеклом, бетоном, аллюминием и пр.

Натуральные материалы начинают "дружить" с холодными поверхностями / Фото pinterest

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Формы

Четкие строгие линии уходят в прошлое. Их заменяют круглые и овальные формы. Это проявляется как в мебели, так и в других предметах (например, актуальными становятся овальные зеркала).

Овальные зеркала входят в моду / Фото hpdecor

Декор

Снова на пике будут: плетеные корзины, сухоцветы, изделия из бамбука.

Подобный декор украсит жилье / Фото kvartblog

Живые растения

Комнатные цветы – не только красивый, но и полезный предмет интерьера. Растения очищают кислород в помещении и положительно влияют на здоровье человека.

Растения добавят помещению свежести / Фото homezone