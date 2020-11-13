Как создать модный интерьер 2021: основные правила
В 2021 году в моде будут природные мотивы, натуральные материалы и живые растения.
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Тренды-2021
Модной тенденцией в 2021 году станет дизайн интерьера на основе природных материалов и флористических мотивов. Выбор всех элементов в интерьере будет связан именно с этими нюансами.
Цвета
Тренд на натуральность диктует все: песок, зелень, небо, коралл, море, дерево – все эти оттенки станут популярными в оформлении квартир и домов.
Натуральные цвета будут преобладать / Фото livemaster
Материалы
Природные материалы остаются актуальными. Теперь они сочетаются с современными холодными поверхностями – стеклом, бетоном, аллюминием и пр.
Натуральные материалы начинают "дружить" с холодными поверхностями / Фото pinterest
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Формы
Четкие строгие линии уходят в прошлое. Их заменяют круглые и овальные формы. Это проявляется как в мебели, так и в других предметах (например, актуальными становятся овальные зеркала).
Овальные зеркала входят в моду / Фото hpdecor
Декор
Снова на пике будут: плетеные корзины, сухоцветы, изделия из бамбука.
Подобный декор украсит жилье / Фото kvartblog
Живые растения
Комнатные цветы – не только красивый, но и полезный предмет интерьера. Растения очищают кислород в помещении и положительно влияют на здоровье человека.
Растения добавят помещению свежести / Фото homezone
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