Для того чтобы сделать интерьер стильным, не нужно быть дизайнером, можно воспользоваться простыми приемами.

Как сделать жилье актуальным и модным за небольшие деньги, рассказывает Недвижимость 24.

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Прямые линии

В тренде – простота и лаконичность. Все вычурные интерьерные идеи (многоярусные потолки, архитектурные арки) остались в прошлом.

В квартире должна быть выдержана одна цветовая гамма и стиль. Используйте качественные материалы.

Плавные переходы и прямые линии сделают помещение стильным, добавят ему элегантности. Не перегружайте комнаты лишними предметами.

Жилье в светлых оттенках всегда выглядит стильно / Фото topdom

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Стены

Иногда для того чтобы создать дорогой интерьер, необходимо выбирать простые решения. Белые стены выглядят лаконично, элегантно и дорого в любом жилье. С помощью правильно подобранной мебели они будут смотреться еще выигрышнее. Внимательно выбирайте краску для стен, она должна быть качественной, чтобы не испортить впечатление о квартире.

Белые стены – простое решение для дорогого интерьера / Фото m-strana

Детали и мелочи

В последние годы в интерьере актуален минимализм. Чем меньше декора – тем лучше. Свежее и просторное помещение всегда выглядит приятнее, чем усыпанная различными мелочами квартира. Все декоративные элементы должны соответствовать стилистике помещения и не быть "кричащими". Достаточно пары ваз, картин или рамок с фото.

Не перегружайте квартиру ненужными вещами / Фото djournal