Как сделать интерьер дорогим и стильным: 3 простых приема
Для того чтобы сделать интерьер стильным, не нужно быть дизайнером, можно воспользоваться простыми приемами.
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Прямые линии
В тренде – простота и лаконичность. Все вычурные интерьерные идеи (многоярусные потолки, архитектурные арки) остались в прошлом.
Плавные переходы и прямые линии сделают помещение стильным, добавят ему элегантности. Не перегружайте комнаты лишними предметами.
Жилье в светлых оттенках всегда выглядит стильно / Фото topdom
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Стены
Иногда для того чтобы создать дорогой интерьер, необходимо выбирать простые решения. Белые стены выглядят лаконично, элегантно и дорого в любом жилье. С помощью правильно подобранной мебели они будут смотреться еще выигрышнее. Внимательно выбирайте краску для стен, она должна быть качественной, чтобы не испортить впечатление о квартире.
Белые стены – простое решение для дорогого интерьера / Фото m-strana
Детали и мелочи
В последние годы в интерьере актуален минимализм. Чем меньше декора – тем лучше. Свежее и просторное помещение всегда выглядит приятнее, чем усыпанная различными мелочами квартира. Все декоративные элементы должны соответствовать стилистике помещения и не быть "кричащими". Достаточно пары ваз, картин или рамок с фото.
Не перегружайте квартиру ненужными вещами / Фото djournal
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