ТОП-3 самых лучших живых растения для дома – фото
Зеленые растения являются трендом в интерьере квартир и домов 2020 года. Они получили широкую популярность и часто используются дизайнерами.
Какие три растения отлично впишутся в любое жилье, рассказывает Недвижимость 24.
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Герань (Пеларгония)
Это не только красивый цветок, но и полезный. По словам ученых, достаточно 10 минут возле цветущей герани, и головная боль, бессоница и раздражительность уйдут. Она также избавляет от депрессии и повышает настроение. Герань используется для изготовления различных эфирных масел, которые применяются для:
- регуляции женской и мужской репродуктивной функции;
- нормализации углеводного и жирового обмена;
- улучшения работы желудка, печени и поджелудочной железы;
- лечения заболеваний горла, носа, уха;
- снятия стресса.
Герань – красивое и полезное растение / Фото ma-fleur
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Фикус
Пожалуй, одно из самых известных растений. Листья фикуса видели все – они большие, красивые, насыщенно зеленые, и притягивают к себе взгляды. Но у этого растения есть и другие преимущества. Сок фикуса обладает уникальным составом, благодаря чему в помещении, где находится этот вазон, воздух не просто чистый, но и полезный для здоровья. Все дело в том, что вредные вещества превращаются в аминокислоты.
Фикус – невероятно красивое и известное растение / Фото blog.postel-deluxe
Мирт
Второе название этого растения – дерево семейного благополучия и счастья. Считается, что оно не только улучшает атмосферу в доме, но и скрепляет семейные узы. Мирт оздоравливает воздух. Считается, что небольшое растение способно уничтожить до 20% стрептококков и 40% стафилококков.
Полезные свойства:
- укрепляет иммунитет;
- помогает при лечении простудных заболеваний;
- применяется при болезнях верхних дыхательных путей;
- обладает ранозаживляющим эффектом
- является естественным антисептиком;
- обладает болеутоляющим действием;
- успешно борется с различными опухолями;
- является противоаллергическим средством.
Также Мирт используется в косметологии.
Мирт – дерево семейного благополучия и счастья / Фото kitchendecorium
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