Зеленые растения являются трендом в интерьере квартир и домов 2020 года. Они получили широкую популярность и часто используются дизайнерами.

Какие три растения отлично впишутся в любое жилье, рассказывает Недвижимость 24.

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Герань (Пеларгония)

Это не только красивый цветок, но и полезный. По словам ученых, достаточно 10 минут возле цветущей герани, и головная боль, бессоница и раздражительность уйдут. Она также избавляет от депрессии и повышает настроение. Герань используется для изготовления различных эфирных масел, которые применяются для:

регуляции женской и мужской репродуктивной функции;

нормализации углеводного и жирового обмена;

улучшения работы желудка, печени и поджелудочной железы;

лечения заболеваний горла, носа, уха;

снятия стресса.

Герань – красивое и полезное растение / Фото ma-fleur

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Фикус

Пожалуй, одно из самых известных растений. Листья фикуса видели все – они большие, красивые, насыщенно зеленые, и притягивают к себе взгляды. Но у этого растения есть и другие преимущества. Сок фикуса обладает уникальным составом, благодаря чему в помещении, где находится этот вазон, воздух не просто чистый, но и полезный для здоровья. Все дело в том, что вредные вещества превращаются в аминокислоты.

Фикус – невероятно красивое и известное растение / Фото blog.postel-deluxe

Мирт

Второе название этого растения – дерево семейного благополучия и счастья. Считается, что оно не только улучшает атмосферу в доме, но и скрепляет семейные узы. Мирт оздоравливает воздух. Считается, что небольшое растение способно уничтожить до 20% стрептококков и 40% стафилококков.

В химическом составе Мирта находится более десяти полезных веществ.

Полезные свойства:

укрепляет иммунитет;

помогает при лечении простудных заболеваний;

применяется при болезнях верхних дыхательных путей;

обладает ранозаживляющим эффектом

является естественным антисептиком;

обладает болеутоляющим действием;

успешно борется с различными опухолями;

является противоаллергическим средством.

Также Мирт используется в косметологии.

Мирт – дерево семейного благополучия и счастья / Фото kitchendecorium