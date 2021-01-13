Стиль лофт в интерьере очень известен и идеально подходит для открытых и креативных людей. В последние годы он несколько изменился и стал мягче.

Как сделать лофт в квартире или доме уютным, рассказали дизайнеры интерьера из full_house_design в Instagram.

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Как считают многие дизайнеры, лофт давно канул в лету, изжил себя и больше не вернется. Мы так не считаем… Лофт трансформировался, и с течением времени он перешел во многие современные стили своими знаковыми или даже базовыми составляющими. Мы же с вами любим бетонные потолки и колонны, открытую проводку и графику черных аксессуаров, текстуры и рисунки камня в наших интерьерах? А все это оставил нам лофт! – подчеркнули дизайнеры интерьера.

По их словам, теперь лофт – более мягкий и уютный. Как этого достичь в интерьере – читайте далее.

Важные нюансы для уютного лофта

Цветовой акцент придаст лофту мягкости и комфорта. Это может быть предмет мебели, шторы или ковер.

придаст лофту мягкости и комфорта. Это может быть предмет мебели, шторы или ковер. Натуральное дерево выглядит тепло и уютно, поэтому придаст особую атмосферу строгому интерьеру.

выглядит тепло и уютно, поэтому придаст особую атмосферу строгому интерьеру. Объемная мебель. Например, большой диван придаст ощущения комфорта и уюта, задаст расслабляющий тон.

Роскошный диван создаст уют в доме / Фото pufikhomes

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Книги

Не спешите убирать старую библиотеку и прятать книги в шкафы! Старые книги сделают интерьер "наполненным во всех смыслах, и это так напоминает нью-йоркские стильные квартиры".

Живые растения

Любая зелень освежит помещение, создаст необходимый уют.

Используйте цветы – они придают уюта / Фото sdelano

Камин

Настоящий камин является источником тепла и света. Также можно использовать электрокамин – это самый простой способ создать уют в доме.