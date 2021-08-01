Добавить летнее настроение в интерьер можно с помощью нескольких простых элементов. Их назвала дизайнер интерьера Ксения Коваль.

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5 фишек для летнего интерьера

Лето не хочется отпускать, но хочется, чтобы оно было подольше и всюду. Потому сегодня о том, как добавить летнего настроения в интерьере,

– отметила Коваль.

Разноцветные подушки

Это могут быть новые подушки или же чехлы для старых. Любой из этих вариантов освежит помещение.

Фруктовый декор

Этот вариант очень прост в создании, ведь лето – это изобилие фруктов. Главное – красиво и оригинально оформить этот элемент.

Фрукты могут стать отличным декором / Фото pinterest

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Живые цветы

Они могут быть в оригинальных вазах или горшках. Также их можно использовать для сервировки стола или украшения комнаты. По словам дизайнера интерьера, цветы всегда уместны.

Яркие коврики

Прикупить и небрежно разбросать – приятно ходить летом босиком по дому. А на таких ковриках еще можно приземляться и сидеть прямо на полу,

– пояснила Ксения Коваль.

Забавная посуда

Дизайнер интерьера уточнила, что посуда – это настроение, которое будет с вами весь день. При этом ее можно заменить в любой момент.