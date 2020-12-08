В оформлении кухни, как и других помещений, случаются как удачные, так и неудачные решения.

Какие приемы на кухне чаще всего нравятся владельцам квартир и домов, рассказывает Недвижимость 24.

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Дизайн кухни по плану

Капитальный ремонт и обустройство кухни должно происходить строго по составленному заранее плану. Таким образом вы сможете сделать помещение не только красивым, но и удобным. Важно, чтобы все коммуникации и выводы были продуманы до сантиметра. Это обеспечит комфорт в быту.

Кухонный остров

Этот прием подойдет не для всех кухонь. В небольших помещениях подобный вариант не используется, но если у вас просторная кухня-гостиная, обязательно рассмотрите остров – это удобно и практично.

Одинаковые столешница и фартук

Единая конструкция всегда выглядит актуально и выигрышно. Чаще всего материалом для этого служит искусственный или натуральный камень, но может быть и ЛДСП.

Столешница и фартук из одного материала – отличное решение для кухни / Фото diz-kitchen

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Ящики вместо полок

Выдвижные ящики в кухонном гарнитуре – вариант более функциональный, чем полки. Они не только удобнее, но и вместительнее.

Ящики позволяют вместить больше предметов / Фото kitchensinteriors

Сушилка для посуды

Наверное, вы заметили, что традиционное размещение сушилки для посуды в верхних шкафах – не всегда удобно. Особенно это касается людей маленького роста. Попробуйте разместить сушилку в нижних ящиках.