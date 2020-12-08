5 приемов для кухни, которые нравятся владельцам
В оформлении кухни, как и других помещений, случаются как удачные, так и неудачные решения.
Какие приемы на кухне чаще всего нравятся владельцам квартир и домов, рассказывает Недвижимость 24.
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Дизайн кухни по плану
Капитальный ремонт и обустройство кухни должно происходить строго по составленному заранее плану. Таким образом вы сможете сделать помещение не только красивым, но и удобным. Важно, чтобы все коммуникации и выводы были продуманы до сантиметра. Это обеспечит комфорт в быту.
Кухонный остров
Этот прием подойдет не для всех кухонь. В небольших помещениях подобный вариант не используется, но если у вас просторная кухня-гостиная, обязательно рассмотрите остров – это удобно и практично.
Одинаковые столешница и фартук
Единая конструкция всегда выглядит актуально и выигрышно. Чаще всего материалом для этого служит искусственный или натуральный камень, но может быть и ЛДСП.
Столешница и фартук из одного материала – отличное решение для кухни / Фото diz-kitchen
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Ящики вместо полок
Выдвижные ящики в кухонном гарнитуре – вариант более функциональный, чем полки. Они не только удобнее, но и вместительнее.
Ящики позволяют вместить больше предметов / Фото kitchensinteriors
Сушилка для посуды
Наверное, вы заметили, что традиционное размещение сушилки для посуды в верхних шкафах – не всегда удобно. Особенно это касается людей маленького роста. Попробуйте разместить сушилку в нижних ящиках.
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