Каждый, кто сталкивается с ремонтом кухни, ломает голову над тем, какой фартук сделать. Существует множество вариантов.

Какие виды фартука пользуются спросом на кухне, рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова в своем Instagram.

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Геометричная плитка

В интерьере кухни отлично смотрятся квадраты, прямоугольники, многоугольники. Важный нюанс – тщательно подбирайте затирку, чтобы спустя время межплиточные швы не испортили весь вид фартука.

Крупноформатный керамогранит

Если у вас на кухне есть верхние навесные шкафы, подберите плитку высотой 600 мм (это важно). Также существуют варианты тонкого керамогранита, который "не украдет" лишнее место.

Фартук в цвет столешницы

Это самый популярный вариант, который нравится владельцам жилья. Фартук может быть выполнен из камня, акрила или кварцевого агломерата. Однако учитывайте, что такой вариант будет "съедать" 2-3 см.

Фартук в цвет столешницы выглядит стильно и лаконично / Фото decorateme

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Стекло

Речь идет исключительно о прозрачных и однотонных вариантах – никаких перчиков, фруктов и ночных городов (подобные решения давно неактуальны).

Стеновая панель из МДФ или ПВХ

В подобном решении тоже важно избегать цветочных, фруктовых, овощных и городских принтов.

Водостойкая краска

Качественная моющаяся краска является отличным решением для кухонного фартука. Это практично, красиво, удобно и лаконично.