Какой фартук выбрать на кухню: варианты, особенности и преимущества
Каждый, кто сталкивается с ремонтом кухни, ломает голову над тем, какой фартук сделать. Существует множество вариантов.
Какие виды фартука пользуются спросом на кухне, рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова в своем Instagram.
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Геометричная плитка
В интерьере кухни отлично смотрятся квадраты, прямоугольники, многоугольники. Важный нюанс – тщательно подбирайте затирку, чтобы спустя время межплиточные швы не испортили весь вид фартука.
Крупноформатный керамогранит
Если у вас на кухне есть верхние навесные шкафы, подберите плитку высотой 600 мм (это важно). Также существуют варианты тонкого керамогранита, который "не украдет" лишнее место.
Фартук в цвет столешницы
Это самый популярный вариант, который нравится владельцам жилья. Фартук может быть выполнен из камня, акрила или кварцевого агломерата. Однако учитывайте, что такой вариант будет "съедать" 2-3 см.
Фартук в цвет столешницы выглядит стильно и лаконично / Фото decorateme
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Стекло
Речь идет исключительно о прозрачных и однотонных вариантах – никаких перчиков, фруктов и ночных городов (подобные решения давно неактуальны).
Стеновая панель из МДФ или ПВХ
В подобном решении тоже важно избегать цветочных, фруктовых, овощных и городских принтов.
Водостойкая краска
Качественная моющаяся краска является отличным решением для кухонного фартука. Это практично, красиво, удобно и лаконично.
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