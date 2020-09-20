Неоклассический стиль в интерьере вобрал в себя все лучшее от "конкурентов" – классического и античного.

Чем неоклассика отличается от предшественников и как выглядит в интерьере квартир и домов, рассказывает 24 канал.

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Неоклассика в интерьере Сочетание классического и античного стилей, в котором преобладают функциональность и удобство. В неоклассическом стиле нет тяжеловесности и излишней декоративности.

Особенности стиля

Симметрия, пропорциональность, прямые линии

Цветовая гамма – пастельные оттенки . В качестве основных используются: песочный, бежевый, молочный, кофейный, серый. Допускаются элементы нежно-зеленых, бледно-голубых и розовых оттенков.

. В качестве основных используются: песочный, бежевый, молочный, кофейный, серый. Допускаются элементы нежно-зеленых, бледно-голубых и розовых оттенков. Основные "фишки" классического стиля, такие как лепнина, многослойные шторы, светильники, в неоклассике используются только в облегченном виде .

. Отделка. В отличии от классики, неоклассика не требует дорогих материалов. Стены можно покрасить, оклеить обоями или нанести декоративную штукатурку. Для пола подойдет ламинат / паркет / плитка / линолеум.

В отличии от классики, неоклассика не требует дорогих материалов. Стены можно покрасить, оклеить обоями или нанести декоративную штукатурку. Для пола подойдет ламинат / паркет / плитка / линолеум. Мебель . Используются элегантные и лаконичные модели с округлыми формами и гнутыми ножками.

. Используются элегантные и лаконичные модели с округлыми формами и гнутыми ножками. Освещение. Люстра играет большую роль в неоклассическом стиле. Это один из самых заметных элементов интерьера. Наиболее часто – это крупная классическая люстра.

Люстра играет большую роль в неоклассическом стиле. Это один из самых заметных элементов интерьера. Наиболее часто – это крупная классическая люстра. Текстиль. В отличие от многих других стилей, неоклассический не предусматривает акцент на шторах. Чаще всего, это спокойный тектиль на легких складках и с минимальным количеством слоев.

В отличие от многих других стилей, неоклассический не предусматривает акцент на шторах. Чаще всего, это спокойный тектиль на легких складках и с минимальным количеством слоев. Декор. Сдержанный и умеренных в оттенках и формах. это могут быть: зеркала, камины, картины.

В неоклассике люстра имеет особое значение / Фото salon

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Интерьер в неоклассическом стиле

Цветовая гамма играет большую роль в неоклассике / Фото design-homes

Шторы не должны притягивать внимание / Фото design-homes

В неоклассическом стиле важно не перенасытить интерьер декором / Фото design-homes